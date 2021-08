Fermana, esordio casalingo con la Viterbese domenica 29 agosto

Continua la marcia di avvicinamento della Fermana al prossimo torneo di calcio di LegaPro. Dopo i test con Salernitana e Jesina, la truppa di Domizzi ha sostenuto l’ennesimo galoppo, questa volta con il Bitonto, formazione di Serie D, in cui la i gialloblù si sono imposti per 2-0. Per la cronaca, le reti sono arrivate ad opera di Graziano e Nepi.

Prossimo appuntamento venerdì 13 agosto allo stadio “Bruno Recchioni” con il Montegiorgio, altra formazione di Serie D. La gara purtroppo, si svolgerà a porte chiuse, con i tifosi gialloblù costretti ancora a rimandare l’appuntamento con i propri beniamini.

Un momento della gara amichevole Fermana-Bitonto

Questo il commento del tecnico a fine gara, contento della prova dei suoi, ma ansioso di poter avere una rosa adeguata, pronta ad un torneo difficile come quello di LegaPro: «Abbiamo sofferto, troppo. Siamo andati meglio nel secondo tempo sia nella fase di possesso che di non possesso, quando il risultato di 2-0 a nostro favore ci ha fatto giocare con più serenità. Non posso comunque chiedere di più ai ragazzi, perché la rosa è ridotta veramente all’osso. C’erano due-tre ragazzi indisponibili ed altri che non si potevano rischiare. Con il materiale a disposizione non si poteva davvero fare di più. Non ci siamo né numericamente né qualitativamente in alcuni ruoli. Da un certo punto di vista sono contento della mentalità che i ragazzi hanno messo, perché non ci stanno assolutamente a perdere. Mi è piaciuto più quello che il resto della partita».

Il girone B della LegaPro in cui è inserita la Fermana

Tornando al campionato che sta per iniziare, Fermana inserita come preventivato nel girone B, insieme ad Ancona-Matelica, Carrarese, Cesena, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, L’Aquila Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro e Viterbese, oltre a Fano o Pistoiese, che hanno fatto richiesta di ripescaggio. Uscito anche il calendario, che proporrà l’esordio dei canarini con la Viterbese. Mancano soli venti giorni circa all’inizio del torneo, e con un mercato che si chiuderà il 31 agosto, non mancheranno certamente i colpi sia in entrata che in uscita. È ovvio che, come ribadito da mister Domizzi, la rosa andrà rinforzata per evitare false partenze come avvenuto nella scorsa stagione, con la Fermana precipitata pericolosamente in fondo alla classifica ed il conseguente esonero di mister Mauro Antonioli.