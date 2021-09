Fermana, Domizzi: «Col Modena serve un risultato positivo per ritrovare serenità»

Altro impegno cruciale per gli uomini di Maurizio Domizzi, impegnati domani 19 settembre ancora in casa alle ore 17:30 contro il Modena di mister Attilio Tesser. Certo non è proprio l’avversario migliore in questo momento per una Fermana partita con il freno a mano in questo inizio di torneo, con 1 solo punto in 3 gare. Peseranno inoltre le assenze di Marchi, fiore all’occhiello del mercato estivo, e Scrosta, oltre agli infortunati di lungo corso De Pascalis e Boateng. Occorrerà davvero raccogliere tutte le energie necessarie senza pensare più di tanto all’avversario che i gialloblù avranno di fronte. È necessario tornare a far punti che in questo momento, più che alla classifica, serviranno, e molto, per il morale e per proseguire con la massima serenità nel corso del torneo, per continuare a lavorare bene e soprattutto ultimare l’inserimento degli ultimi arrivati.

È di questo avviso proprio il mister Maurizio Domizzi, che nella consueta conferenza stampa della vigilia si è espresso così: «Partita particolare per me? Beh, diciamo di sì, perchè vivo lì ma dopo tanti anni in cui sei abituato a viaggiare e cambiare, dai a queste cose sempre il giusto peso. Ci pensi un po’ prima, ma poi il contesto gara ti fa spostare come giusto che sia la concentrazione al terreno di gioco e a quello che ci aspetta come squadra. Dispiace per i due problemi muscolari avuti con Scrosta e Marchi, perchè gli altri due infortuni di De Pascali e di Boateng non erano preventivabili in nessun modo, indipendentemente dalla calibrazione del lavoro. Sono giocatori importanti per noi, per ogni squadra concedere quattro giocatori è importantissimo. Ci sono speranze di recuperarli in tempi mediamente brevi e sono cose sicuramente importanti per noi».

«La settimana – ha proseguito il mister, è scivolata via come le altre, indubbiamente ed è inutile negarlo le due sconfitte consecutive pesano, ma in questo momento l’avversario che abbiamo di fronte deve contare relativamente, perchè dobbiamo fare un determinato tipo di percorso. Serve un risultato positivo per ritrovare quelle serenità che si era creata e che poi è stata un pò minata da queste due sconfitte. Il Modena? Una squadra fortissima ed esperta che come spesso capita a quel tipo di gruppo e giocatori, ci mette un pò di più ad entrare in forma dal punto di vista di fisico e tecnico. All’inizio non saranno contenti del bottino ma non credo che siano in alcun modo preoccupati di questo. Hanno grande consapevolezza dei propri mezzi e di che tipo di campionato li attende».

La Tribuna Laterale Ovest dello Stadio “Recchioni”

Sarà il signor Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino a dirigere la sfida Fermana-Modena di domenica alle ore 17:30. Doppio precedente per lui con la Fermana, sempre al “Bruno Recchioni”: il primo in Serie D stagione 2016-2017 con il successo 3-0 sulla Jesina, il secondo stagione 2019-2020 l’1-1 con il Piacenza in Serie C. Di Cairano sarà coadiuvato da Marco Belsanti di Bari e Mattia Politi di Lecce. Il quarto uomo sarà Gilberto Gregoris di Pescara.

Arriva intanto un’ulteriore opportunità per i tifosi gialloblù per seguire al meglio la Fermana nei prossimi match. Arrivano i Mini–Abbonamenti per assistere alle prossime tre gare casalinghe: Fermana-Modena (domenica 19 settembre), Fermana-Grosseto (martedì 28 settembre) e Fermana-Siena (sabato 9 ottobre). E’ possibile sottoscrivere il Mini – Abbonamento solo per il settore Tribuna Laterale Ovest al prezzo di 35 euro presso la Sede della Fermana nei seguenti orari: Mercoledì ore 16.30 – 19.30, Giovedì ore 16.30 – 19.30, Venerdì ore 16.30 – 20.00, Sabato ore 10.00 – 13.00 e ore 15.30 – 20.00 e Domenica ore 10.00 – 13.00. Si ricorda che l’accesso allo stadio è consentito esclusivamente ai possessori di GREEN PASS (solo al di sopra dei 12 anni).