Fermana, altra pedina in difesa: Manuel Alagna. Inserita la Pistoiese nel girone B

Altro arrivo in difesa per i gialloblù. Si tratta del giovane Alagna, ex capitano della Primavera dell’Ascoli. Dopo l’ok al ricorso, è la Pistoiese la nuova squadra che farà parte del girone B

Si va via via completando l’organico della Fermana che affronterà il torneo di calcio di LegaPro 2021/22. L’ultimo arrivo in ordine di tempo è quello del difensore Manuel Alagna, classe 2002. Cresciuto nel settore giovanile del Tre Teste, passa all’Ascoli dove veste la maglia della Primavera collezionando 19 presenze e 2 reti nella stagione 2019-2020 con tanto di vittoria del campionato Primavera 2 mentre nella stagione scorsa colleziona 29 presenze, 5 reti e 2 assist in Primavera 1 indossando anche la fascia da capitano.

Alagna va ad aggiungersi ad una rosa ancora incompleta, che presenta molte caselle vuote, soprattutto nel reparto avanzato. Dopo la pesante partenza di Neglia infatti, passato alla Reggiana e la tegola dell’infortunio di Boateng, che non sarà disponibile per alcuni mesi, la squadra ha bisogno di altri elementi di spessore da affiancare ai pur validissimi Marchi e Cognigni. Anche in difesa, soprattutto nel ruolo di centrali, la Fermana ha bisogno di puntellare pesantemente il reparto. La società, come sempre guardinga sul mercato, non si lascerà certo sfuggire ogni occasione utile, per consegnare una rosa adeguata a mister Domizzi, per partire bene. Lo stesso mister, in occasione della scorsa amichevole con il Bitonto, aveva lamentato senza tanti giri di parole, dei rinforzi, parlando di rosa corta sia in termini quantitativi che qualitativi.

Lo Stadio “Bruno recchioni” di Fermo, pronto a riaprire i battenti

Queste le prime parole dell’ex difensore bianconero, appena approdato a Fermo: «Quando ho saputo dell’interesse della Fermana, personalmente ho subito lasciato stare le altre possibilità, perché ho voluto fortemente questa maglia e questa piazza di cui alcuni miei ex compagni mi hanno parlato benissimo. Sono estremamente felice di questa scelta e sono pronto fin da subito a dare il massimo, mettendomi completamente a disposizione del mister e della squadra: non vedo l’ora di iniziare. Come caratteristiche tecniche diciamo che nasco come centrocampista me nelle ultime tre stagioni sono stato utilizzato nel ruolo di difensore centrale e non solo. Sono abituato a giocare palla a terra ma ripeto il mio unico obiettivo è quello di mettermi a disposizione della squadra».

Intanto, è giunta l’ufficialità sull’esito del ricorso del ricorso in merito alle domande di ripescaggio che avevano presentato Fano e Pistoiese, respingendo quella dei fanesi ed accogliendo quella dei toscani. Un vero peccato, perché ci sarà un derby in meno, anche se il club degli arancioni è sempre ricco di storia e fascino che aggiunge prestigio al raggruppamento B.

Questo il comunicato della FIGC:

Il Presidente Federale

– visto il Comunicato Ufficiale n. 52/A del 7 agosto 2021, con il quale si è riservato ogni provvedimento in ordine al ripescaggio della società U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., all’esito degli sviluppi del contenzioso proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;

– preso atto della decisione n. 01115/21 in data 11 agosto 2021 assunta dal Collegio di Garanzia del CONI, che ha respinto il ricorso proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;

– ritenuto pertanto di procedere al ripescaggio della società U.S. Pistoiese 1921 S.r.l.;

delibera di concedere alle società U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. la Licenza Nazionale del Campionato di Serie C 2021/2022 e di ammetterla alla partecipazione al medesimo campionato.