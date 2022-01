Fermana, la cura Riolfo ha rigenerato i gialloblù. Obiettivo l’ennesima salvezza

Tempo di bilanci in casa Fermana, dopo un 2021 positivo che ha visto i canarini l’ennesima. Ora, dopo aver risolto i problemi di inizio stagione, occorre non abbassare la guardia

Fermana tornata al lavoro dopo la sosta natalizia, con la squadra impegnata addirittura in una seduta di allenamento in spiaggia. Tutti negativi intanto, i cicli di tamponi effettuati dalla ripresa degli allenamenti. Gruppo quindi al completo, con test che saranno sottoposti a cicli di tamponi giornalieri.

Un momento della ripresa degli allenamenti della Fermana, effettuati in spiaggia (Foto Uff. Stampa Fermana)

Con la fine dell’anno, è tempo di bilanci in casa gialloblù. Il 2021 è risultato ancora una volta un anno positivo, sia per il raggiungimento della salvezza, ancora una volta centrata senza troppi affanni con mister Cornacchini, chiamato a sostituire in corsa l’ex tecnico Antonioli.

In questa stagione invece, ancora una volta si è iniziato male, con la squadra che non ha trovato la giusta continuità, incappando in alcune gare negative che hanno portato all’esonero del tecnico Mauro Domizzi ed all’arrivo dell’ex allenatore di Pistoiese e Vis Pesaro Giancarlo Riolfo. Con quest’ultimo, la squadra ha ritrovato solidità difensiva in primis, e maggior filtro a centrocampo, centrando ottimi risultati in casa e mostrando maggior personalità in trasferta. Importantissima la vittoria nel derby del “Del Conero” con l’Ancona, che ha dato una prima svolta ad una stagione che sino ad allora aveva mostrato una squadra troppo timorosa, soprattutto fuori. Trascinata dalle prestazioni di Ginestra, tornato titolare, capitan Urbinati, Cognigni e Pannitteri, autori di reti pesantissime, la squadra ha risalito posizioni raggiungendo quota 21 punti, attualmente fuori dalla zona Play-Out. Tanta è ancora la strada da percorrere, e tante ancora le insidie.

La via intrapresa è comunque quella giusta con una squadra che, dopo aver maturato ormai una grandissima personalità in casa, dove il “Recchioni” è diventato ormai un fortino quasi inespugnabile anche per le grandi, in trasferta le prestazioni sono diventate gara dopo gara sempre più convincenti. Dopo la scoppola di Cesena infatti, la squadra ha perso anche a Reggio Emilia contro la prima della classe, subendo però poco e facendo soffrire una delle formazioni più accreditate alla vittoria finale del torneo. Importantissimo infine, il pareggio in casa dell’Olbia, ultima della classe, che ha tentato il tutto per tutto trovando davanti a sé una Fermana granitica che non ha concesso molto ai sardi.

L’attaccante canarino Luca Cognigni, autore di reti pesanti in questo inizio di torneo (Foto Uff. Stampa Fermana)

20 gare disputate, 5 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, che hanno portato agli attuali 21 punti in classifica, a pari merito con il Montevarchi, precedendo nell’attuale graduatoria Teramo, Imolese, Pistoiese, Grosseto e Viterbese. 18 reti fatte e 26 subite, molte delle quali nella prima parte del torneo. Ora, gli uomini di Riolfo dovranno continuare questo percorso senza mollare, proprio come chiede sempre il tecnico, in un girone di ritorno che vedrà molte squadre rinforzarsi. Anche la Fermana però, avrà il suo rinforzo di lusso, quel Kingsley Boateng fuori da inizio della stagione e che, se recuperato, sarà la vera arma in più, così come avvenuto anche nelle scorse stagioni vista la sua imprevedibilità in attacco, senza dimenticare uomini come Marchi e Frediani, autentiche armi in più nella rosa canarina, che per vari motivi nono sono riusciti ancora ad esprimersi ai livelli che tutti sappiamo.

Prossima gara sabato 15 gennaio alle 14:30 a Montevarchi, con una squadra a pari punti in classifica come detto, in cui bisognerà naturalmente portare a casa almeno un risultato positivo. Rinviata invece a febbraio l’intera giornata prevista per i giorni dell’8, 9 e 10 gennaio, vista l’emergenza Covid, che ha costretto molte società alla sospensione dagli allenamenti di alcuni propri tesserati.