Fermana: cresce l’attesa per il derby con il Matelica, matricola terribile

Dopo il buon pareggio per 2-2 con la Triestina di martedì scorso, 16 marzo, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai canarini per come è maturato, con la Fermana rimontata di 2 reti anche se il pari finale è sembrato il risultato più giusto, la squadra è tornata al lavoro in vista del derby con il Matelica.

Il calendario propone infatti una gara difficilissima che, oltre alle classiche insidie da derby, di certo proporrà un Matelica forte, solido e quadrato, che si è fatto onore senza paura anche con le grandi, basti pensare al rotondo 4-1 rifilato la settimana scorsa alla capolista Padova, che ha subito una durissima lezione all’ “Helvia Recina” di Macerata. I biancorossi poi, nell’ultimo turno a Cesena sono stati in grado di recuperare il doppio svantaggio su un campo da sempre difficilissimo, dimostrando ormai di essere squadra di categoria. I 46 punti conquistati infatti, collocano il Matelica al 6° posto insieme alla FeralpiSalò, dietro le grandi del torneo: Padova, Südtirol, Perugia, Modena e Triestina. Un risultato impensabile alla vigilia, anche se sono note le ambizioni del presidente Canil.

L’attaccante Luca Cognigni dopo l’intervento chirurgico

Fermana che viaggia invece a 36 punti, in tredicesima posizione, al centro classifica, distante ben 8 punti dall’Imolese, quintultima. Ma guai a mollare, per non farsi risucchiare nelle zone calde, in cui alla fine può accadere di tutto, visto che nel ritorno anche le pericolanti iniziano sempre a far punti, senza guardare più in faccia a nessuno.

Intanto giungono buone notizie per lo sfortunato attaccante Luca Cognigni, che si è sottoposto a Perugia ad intervento in seguito al grave infortunio capitatogli alcune settimane fa. Questo il comunicato della società:«operazione perfettamente riuscita per Luca Cognigni che a Perugia si è sottoposto ad intervento chirurgico per la frattura subita a tibia e perone nella sfida con il Fano. Ora un po’ di riposo e poi Luca potrà gradualmente iniziare la riabilitazione. Ti aspettiamo bomber!»

Designato anche l’arbitro della gara di Macerata. Sarà il signor Andrea Calzavara di Varese a dirigere la sfida di domenica all’ “Helvia Recina” tra Matelica e Fermana, prevista per le ore 17:30. Unico precedente in questa stagione quando ha diretto Fermana-Carpi (finita 0-1). A coadiuvarlo saranno i signori Alessandro Maninetti di Lovere e Costin Del Santo Spataru di Siena. Quarto uomo designato Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Infine, come si legge nel comunicato della società, «la Fermana comunica che, il ricorso presentato dall’avvocato Stefano Cappelli in merito alla riduzione da tre a due giornate di squalifica inflitte a Kingsley Boateng, è stato accolto. Il calciatore sconterà dunque la seconda giornata di squalifica domenica e tornerà disponibile nel match casalingo di sabato 27 Marzo contro il Modena».