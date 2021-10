La trasferta di Pescara era test importante per i gialloblù per verificare i segnali di ripresa visti già sabato scorso nel match contro il Siena, una delle corazzate del torneo. Purtroppo, è arrivata una sconfitta immeritata, in una gara in cui gli uomini di Riolfo hanno messo seriamente alle corde un’altra grande. Fermana condannata, ancora una volta dopo tante occasioni create, dalla solita imprecisione dei suoi attaccanti sotto porta. Gara vibrante, che ha visto partire meglio la Fermana, pericolosissima con una conclusione di Nepi al 5’, su cui è provvidenziale l’intervento dell’estremo difensore biancazzurro Di Gennaro.

il giocatore Nepi

Canarini di nuovo pericolosi subito dopo con Pannitteri, che sfrutta un errore della retroguardia pescarese, e che trova ancora Di Gennaro pronto all’intervento. Al 17’ è ancora Nepi a sciupare una nuova occasione, calciando fuori. Un minuto dopo è invece il Pescara ad andare vicino al vantaggio con una conclusione di Ferrari. Porta pescarese davvero stregata per la Fermana, che colpisce poi il palo con Pannitteri, ma al 40’ si sblocca la gara per un calcio di rigore concesso ai padroni di casa per un fallo di mano in area gialloblù. È Ferrari che si incarica del tiro, trasformando il penalty. Nella ripresa, i biancazzurri raddoppiano subito al 48’ con De Marchi, mettendo al sicuro il risultato. La gara si riapre però subito al 50’ quando, per un altro tocco di mano questa volta in area pescarese, viene concesso un rigore agli ospiti. È Nepi questa volta a trasformare la massima punizione e a riaprire la gara. Riolfo le prova tutte inserendo anche Cognigni ma il risultato non cambia più. Fermana dunque che esce a testa alta dall’Adriatico-Cornacchia, ma a mani vuote, condannata di nuovo alla scarsa precisione sotto porta dei suoi attaccanti, che continua a pesare in questo avvio di torneo.

Questo il tabellino:

PESCARA-FERMANA 2-1

PESCARA: Di Gennaro, Illanes, Memushaj, Ferrari, Diambo (22’ st. Zappella), Pompetti, Cancellotti, Bocic, Ingrosso, De Marchi (27’ st. Frascatore). All. Auteri.

FERMANA: Ginestra, Rossoni, Urbinati, Corinus, Rodio, Mbaye, Graziano, Aalagna (27’ st. Mordini), Pannitteri (27’ st. Lovaglio), Bolsius, Nepi. All. Riolfo.

ARBITRO: Longo di Paola

RETI: 40’ Ferrari, 48’ De Marchi, 50’ Nepi.

Amareggiato il tecnico Riolfo in sala stampa, dopo l’ottima prestazione dei suoi. Queste le sue parole: «sono orgoglioso della prova dei miei ragazzi. Non sono però soddisfatto, perché non voglio uscire con i complimenti e senza punti. Sappiamo quello di positivo che abbiamo fatto nel primo e nel secondo tempo. Abbiamo tenuto la palla, aggredito e fatto diverse fasi di gioco in maniera fluida ed organizzata al cospetto di una squadra importante, con tantissime assenze. Dispiace andare via da qua senza punti, perché penso che l’avremmo meritato».