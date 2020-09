Fermana, Antonioli: «Difficile ricominciare in questa stagione piena di incognite»

Sabato scorso la Fermana ha effettuato un test amichevole a Cascia contro il Perugia di mister Fabio Caserta, anch’esso militante nel campionato di calcio LegaPro. Buona sgambata per i ragazzi di mister Mauro Antonioli, dopo due tempi da 35 minuti che hanno visto prevalere gli umbri per 1-0 con una rete nel finale del marchigiano Federico Melchiorri, rimasto con i grifoni dopo la cocente retrocessione rimediata solo alcune settimane fa nello spareggio Play-Out con il Pescara di mister Oddo.

La squadra canarina è tornata ad allenarsi dopo il riposo domenicale concesso dalla società.

Queste le parole del mister Antonioli, che la società ha voluto fortemente ancora alla guida della Fermana, dopo il test amichevole: «La squadra sta lavorando bene, cercando di proiettarsi all’inizio del campionato, nella maniera giusta. Sono soddisfatto del lavoro e dell’impegno che mettono i ragazzi, aspettando dei test più importanti ed impegnativi per capire meglio a che punto siamo. Quest’anno la ripresa sarà ancora più complicata. È sempre difficile ricominciare, poi in questo inizio di stagione, tra Covid e tamponi, inizio ritardato del torneo, il mercato partito più tardi, diventa tutto più difficile, come è impossibile fare dei pronostici e capire bene come stanno le cose, perché onestamente non abbiamo dei riferimenti su cui poter lavorare. Credo che sia una situazione anomala per tutte le squadre, noi stiamo lavorando in maniera abbastanza continuativa dal 10 agosto, è chiaro che siamo ancora in fase di allestimento, sappiamo che la squadra al momento non è assolutamente completa, quindi dobbiamo fare di necessità virtù. L’importante, come dicevo, è vedere che i ragazzi che fanno parte in questo momento del gruppo, si stanno impegnando al massimo. L’acquisto di Raffini ci potrà dare una mano importante, nel frattempo aspettiamo altre situazioni utili per completare la rosa e poter lavorare su un gruppo più completo, perché siamo ancora rimaneggiati a livello numerico».

Intanto anche la Berretti di mister Mercanti è tornata a sudare dalla scorsa settimana sotto la guida del preparatore atletico Pierdomenico. Da sempre bacino di tanti giovani affermatisi poi nel professionismo, anche in questa stagione la formazione Berretti costituirà un punto strategico per la società.

Il nuovo logo della LegaPro

Infine, da segnalare il nuovo logo della LegaPro, apparso proprio nei giorni scorsi sugli organi ufficiali dell’associazione guidata ancora una volta dal presidente Francesco Ghirelli. Si tratta di una grande C che abbraccia simbolicamente il Paese. Mai come in questo momento, c’è bisogno di unità di intenti per far sì che anche un torneo come la terza serie, che vede da sempre protagoniste tante ed importanti realtà del nostro paese, torni ad essere volano per un rilancio del calcio nazionale.