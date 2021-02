Fermana, altro passo verso la salvezza. Superata l’Imolese coan D’Anna e Cognigni

I canarini di Cornacchini vincono e convincono con l’Imolese, in una gara che porta nuove consapevolezze in casa gialloblù. A segno D’Anna e Cognigni

La gara con l’Imolese era da una di quelle prendere con le molle, ma era troppo importante tornare a conquistare di nuovo i 3 punti, per guardare con maggior serenità il futuro.

La Fermana, dopo una gara intensa e difficile, contro un avversario mai domo, è riuscita a conquistare 3 punti importantissimi, che potrebbero davvero aver dato una svolta alla stagione, consegnando 30 punti in classifica, che collocano i canarini distanti ben 7 lunghezze dalla zona Play-Out.

Mister Cornacchini, il suo arrivo è stato determinante per il cambio di passo della squadra

La gara ha visto sin dall’avvio una Fermana propositiva, che ha costruito diverse occasioni da rete, tanto da arrivare ad un gol annullato a D’Anna ed una traversa colpita da Cognigni. La rete del vantaggio arriva però solo nella ripresa, grazie ancora a D’Anna al 60’ che, dopo aver vinto un rimpallo, scarica la palla in rete, portando meritatamente in vantaggio i suoi. Il raddoppio arriva ad opera di Cognigni al 71’, al secondo gol consecutivo dopo quello siglato nell’infrasettimanale a Gubbio. L’attaccante sfrutta uno stupendo assist di Sperotto, oggi tra i migliori in campo. Il successo di oggi, come detto, porta i canarini al centro della classifica, a soli 4 punti dai Play-Off. Merito ancora una volta, è giusto sottolinearlo, a mister Cornacchini ed al suo staff, che non solo ha risollevato la Fermana dai bassifondi della classifica, ma ha dato ai ragazzi una solidità mai vista prima e soprattutto una mentalità vincente, che ha fatto fare un vero salto di qualità alla squadra.

È il DG Fabio Massimo Conti a parlare nel dopo gara: «Penso che oggi si sia vista una sola squadra in campo. Avremmo meritato il doppio vantaggio già nel primo tempo, poi per alcune decisioni arbitrali discutibili questo non è successo. Prendiamoci questi 3 punti e guardiamo avanti con fiducia dopo l’ennesima prestazione positiva da parte dei ragazzi. La classifica è sensibilmente migliorata; era importantissimo fare punti oggi, in uno scontro diretto. Vorrei dedicare questa vittoria ai nostri ragazzi infortunati, su tutti De Pascalis e Demirovic, visto che per loro purtroppo, la stagione è finita. Speriamo invece di recuperare, anche se per alcune gare, Bigica. Mi è piaciuta la voglia e la determinazione del secondo tempo, per portare comunque a casa la gara. Quello che conta è che le prestazioni ci sono sempre state. Sono convinto che con questo atteggiamento, anche fuori casa arriveranno presto i 3 punti».

Questo il tabellino della gara del “Recchioni”:

FERMANA-IMOLESE 2-0

FERMANA (4-4-2): Ginestra; Rossoni, Manetta, Scrosta, Mordini (20’ st Sperotto); Iotti, Urbinati, Graziano, Neglia (37’ st Bonetto); D’Anna (40’ st Cais), Cognigni

All.Cornacchini

IMOLESE (4-3-3): Siano; Rondanini (13’ st Albioni), Boccardi, Angeli, Aurelio; Lombardi (1’ st Sabattini), Torrasi, Masala (22’ st D’Alena); Tommasini (22’ st Bentivegna), Polidori, Piovanello.

All. Catalano

ARBITRO: Lovison di Padova

RETI: 60’ D’Anna, 71’ Cognigni

Fermana-Imolese 2-0, tutto pronto per il fischio d’inizio

NOTE: osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Mauro Bellugi. Ammoniti Mordini, Masala. Recupero 0 + 5