Taekwondo, lo jesino Marco Porcarelli confermato presidente del Comitato Marche

Eletto il nuovo Comitato Regionale Marche, della Federazione Italiana Taekwondo: riconfermato presidente lo jesino Marco Porcarelli.

Con l’inizio del nuovo quadriennio olimpico – 2021/2024- tutte le federazioni sportive stanno procedendo al consueto rinnovo delle proprie strutture periferiche. Anche la FITA – Federazione Italiana Taekwondo – particolarmente attiva nelle Marche, sabato 27 febbraio, presso il PalaPrometeo Estra Liano Rossini di Ancona, ha tenuto l’assemblea ordinaria elettiva della propria struttura regionale, nel pieno rispetto delle attuali direttive in materia di sicurezza. La sala centrale del Palarossini ha assicurato il corretto distanziamento di tutti i presenti. Buona l’affluenza dei partecipanti ma ovviamente, vista la situazione, si è registrata anche qualche piccola assenza.

Il dottor Marco Porcarelli, presidente uscente, ha aperto i lavori ringraziando tutte le società intervenute e i componenti del comitato regionale uscente, per l’ottima collaborazione di questi ultimi quattro anni. Unica nota negativa, purtroppo, l’ultimo anno di attività, completamente perso per la situazione che tutto il mondo sta vivendo, dovuta alla pandemia del Covid-19. Una situazione che, oltre alle tragiche ripercussioni sulla salute di tante persone, sta letteralmente distruggendo il mondo dello sport. Ma la volontà di andare avanti e di farlo nel miglior modo possibile è sempre forte, quindi, grazie anche alla federazione nazionale (FITA), che in questo ultimo anno è stata fortemente presente nei confronti di tutte le sue affiliate, si sta cercando di pensare al futuro con fiducia.

Presente all’assemblea anche il presidente del Comitato Regionale Marche del Coni, Fabio Luna, per portare il suo personale saluto a tutti i partecipanti e per ribadire l’importanza di impegnarsi, anche in un momento così difficile per lo sport. La buona coesione presente nel mondo del Taekwondo marchigiano, ha fatto sì che anche in questa occasione le candidature fossero di una sola figura per ogni carica, quindi non vi sono state particolari competizioni politiche. All’assemblea hanno partecipato quasi tutte le società marchigiane, sulle 22 regolarmente affiliate.

Al termine delle votazioni, questi i nominativi dei componenti del nuovo Comitato Regionale Marche: dott. Marco Porcarelli presidente; dott. ing. Raffaele Nutricato consigliere; dott.ssa Sara Sanna consigliere; prof. Moreno Buontempi consigliere insegnanti tecnici; dott.ssa Chiara Lani consigliere atleti.

Un comitato dove sono entrate tre nuove figure (Raffaele Nutricato di Ancona, Sara Sanna di San Lorenzo in Campo e Chiara Lani di Pesaro), tutte molto giovani, vista l’importanza di guardare al futuro con rinnovata energia e competenze. Tutti i componenti del nuovo comitato sono professionisti, impegnati in campi che spaziano dal settore giuridico-fiscale, all’ingegneria, all’insegnamento. Insomma, un mix di esperienze che permetterà di affrontare meglio le nuove sfide, soprattutto in previsione di quello che ci aspetta nel prossimo futuro.