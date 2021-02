La cavalcata del boxer fanese si è interrotta in semifinale a causa di un infortunio. Un alloro che comunque lascia ben sperare per il proseguo della carriera pugilistica di questo giovanissimo atleta

FANO – La Fano sportiva ancora sugli scudi a livello nazionale. A portare il nome della città della Fortuna, nello specifico nel campo della boxe, è stato Maski Yassine, atleta in forza all’Audax Boxe Metauro di Fano, che nella categoria dei 64 kg è tornato dai campionati italiani di Avellino con un’ottima medaglia di bronzo.

Il giovane boxer di Fano si era qualificato per disputare le finali dei campionati italiani di pugilato, Assoluti 2020, dopo essersi imposto alle eliminatorie interregionali Marche-Umbria contro Elia Gironelli della Nike Fermo.



Entusiasmante la cavalcata di Maki Yassine che agli ottavi ha incrociato i guantoni con il campione del Piemonte Darwin El Badaoui, ed è proseguito ai quarti dove ha vinto contro Mattia Fraccaroli del Veneto.



In semifinale il pugile fanese è salito sul ring contro Matteo Ara, rappresentante della Sardegna e vice campione italiano in carica. Purtroppo il percorso di Yassin si è interrotto per abbandono tra il primo e il secondo round a causa di un infortunio ad un timpano. Una medaglia meritata che, senza l’infortunio, sarebbe potuta essere di un metallo ancora più prezioso. Un alloro comunque che lascia ben sperare per il proseguo della carriera pugilistica di questo giovanissimo atleta.