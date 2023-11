Fano-Senigallia: pareggio firmato dall’ex Broso. La Samb cala il tris

Al Mancini di Fano finisce 2-2. La doppietta di Tenkorang non basta ai granata. Pari per il Fossombrone. Sconfitta amara dell’Atletico Ascoli

Il gol dell’ex, Antonio Broso, regala alla Vigor il pareggio nel derby in casa del Fano. L’attaccante entra all’ 86’ e dopo appena un minuto firma il gol del 2-2 che premia il forcing dei rossoblù. Partita ricca di colpi di scena. Sono gli ospiti a passare in vantaggio con Sheffer – ancora lui! – al 16’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma passano tre minuti e il Fano pareggia con Tenkorang che trova il jolly dalla distanza infilando Sarti sotto il sette. Il numero 10 del Fano è in stato di grazia e al 31’ firma la doppietta che ribalta il risultato. Nella ripresa ancora Tenkorang sfiora il 3-1. La Vigor prova a reagire e con Pesaresi si vede annullare il pareggio per fuorigioco. Poi la mossa di Clementi che manda in campo Broso per Sheffer e l’attaccante ex granata di testa firma il pari.

Tutto facile per la Samb che al Riviera liquida con un perentorio 3-0 la pratica Matese. Apre le danze Tomassini al 40’ (sesto centro in campionato), poi nella ripresa raddoppia Arrigoni su calcio di rigore. Il sigillo finale lo mette Pagliari al 32’. Gli uomini di Lauro tornano così alla vittoria e mantengono il comando della classifica a +3 sul Chieti, secondo dopo la vittoria sul campo del Riccione, in attesa del recupero tra Vastogirardi-Campobasso rinviata per nebbia.

Pareggio a reti bianche in Fossombrone-L’Aquila, dove regna l’equilibrio anche nelle occasioni da gol. Padroni di casa vicini al vantaggio nel primo tempo con Urso, L’Aquila sfiora il colpaccio nel finale con Lorenzoni.

Sconfitta amarissima per l’Atletico Ascoli, beffato allo scadere sul campo dell’Avezzano, che vince 1-0 e sale al terzo posto in classifica. I bianconeri dominano la partita soprattutto nel primo tempo, con un palo colpito da Traini al 12′, una rete annullata per fuorigioco a D’Alessandro e una traversa colpita da Diarra al 29’. Poi nel finale all’89’ arriva il gol vittoria degli abruzzesi con Marzuillo.