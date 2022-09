FANO – È proprio vero: a Fano Pagliarini fa rima con velocità. Dopo i trionfi di Alice Pagliarini di qualche mese fa al Festival olimpico della gioventù in Slovacchia ed agli Europei U18 di Gerusalemme, stavolta a balzare agli onori della cronaca è Francesco Pagliarini, in forza all’Atletica Fano, protagonista assoluto dei campionati regionali cadetti che si sono disputati ad Ancona il 10 e 11 settembre.

Lo sprinter fanese si è portato a casa due titoli di Campione Regionale rispettivamente negli 80 mt vinti in 9″21 e nei 300 mt dove ha ottenuto l’eccellente crono di 36’15 primato personale precedente demolito di oltre un secondo e mezzo.

Rivedremo Francesco scendere in pista questo fine settimana per difendere i colori delle Marche nella rappresentativa che si terrà a Isernia dove si scontrerà con i pari età di altre regioni. Una stagione che potrebbe regalare a breve nuove soddisfazioni: l’obiettivo principale della “saetta” fanese restano comunque i Campionati Italiani che si disputeranno a Caorle (Ve) dal 01 al 02 ottobre.