Fano, cento giorni al Giro d’Italia: la città si tinge di rosa

L’Arco d’Augusto è stato illuminato con il tradizionale colore della Corsa ciclistica più famosa, così come le altre città italiane che saranno protagoniste di una delle manifestazione sportive più importanti di Italia

FANO – A cento giorni esatti dal passaggio del Giro d’Italia, Fano si tinge di rosa. L’Arco d’Augusto è stato illuminato con il tradizionale colore della Corsa ciclistica più famosa, così come le altre città italiane che saranno protagoniste di una delle manifestazione sportive più importanti di Italia.



Infatti, nell’edizione 107 del Giro d’Italia, la Città della Fortuna ospiterà la tappa del 16 maggio, quando da Martinsicuro si arriverà, appunto, a Fano. L’illuminazione che è rimasta per tutta la giornata di ieri ha attirato tantissima curiosità e sono stati tantissimi che non si sono fatti scappare questa bellissima sorpresa postando poi le foto sui social.

«Siamo pronti per questa bellissima avventura – precisano il sindaco Seri e gli assessori Brunori e Lucarelli -. Si tratta di una grande opportunità per la nostra città con una vetrina mondiale dove racconteremo le nostre bellezze, il nostro patrimonio e le nostre tradizioni. Il passaggio del Giro d’Italia a Fano sarà anche un momento di grande spettacolo e di festa per tutti. Nei prossimi giorni partiremo anche nella strategia di coinvolgimento del territorio a partire dal mondo delle scuole e di tutte le realtà sportive che saranno protagoniste di un percorso davvero unico».

Infatti, grazie al circuito mediatico del Giro, verranno esaltate le peculiarità della città fanese che potrà godere di una visibilità davvero unica. Seri, Brunori e Lucarelli concludono affermando che: «Da qui al 16 maggio ci saranno tante sorprese per valorizzare questo appuntamento storico e incredibile che torna a Fano dopo 12 anni, per la quarta volta in 40 anni».