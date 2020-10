FANO – Lo sport locale e gli storici i campionati invernali Csi scaldano i motori e si preparano a ripartire, il tutto però all’insegna dei protocolli di sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid-19. A comunicarlo è stato il Csi Fano che ha annunciato che «a breve riprenderanno i campionati storici invernali che negli anni sono stati il punto di riferimento per tanti sportivi della provincia».

Il primo a ripartire sarà il beach volley, seguito a ruota da calcio a 8, calcio a 5, pallavolo e beach tennis. Proprio le attività sulla sabbia saranno le prime a riprendere a conferma di come queste discipline negli ultimi anni si siano ritagliate un posto da assolute protagoniste.

Ad inaugurare la stagione sarà il prossimo 9 ottobre proprio il Beach Volley che, grazie alla Nuova Beachouse di Fano, organizzerà la Challenge Winter Cup, manifestazione “a tappe” che dalla settimana successiva sarà proposta anche per quanto riguarda il beach tennis.

Da sabato 24 ottobre invece prenderà il via il 31° campionato di calcio a 8 (24° trofeo Prodi Sport, 14° memorial Vittorio Del Curto) che coinvolgerà atleti e impianti di tutta la provincia. Ed è proprio questa manifestazione che testimonia lo sforzo fatto in questi mesi dal comitato per la messa in sicurezza di strutture e persone.

«A differenza di altri enti – spiega il presidente Csi, Marco Pagnetti – siamo gli unici ad aver stilato un protocollo autonomo ufficiale, avvallato dal comitato nazionale con la supervisione del comitato tecnico scientifico. Partecipare alle nostre Challenge o ai nostri tornei/campionati significa avere la certezza di scendere in campo in totale sicurezza. A tal proposito, tramite la piattaforma Csi Academy e Sea Gruppo, stiamo effettuando dei corsi on line per formare tutti i presidenti di società e per spiegare loro le accortezze da seguire e le eventuali responsabilità qualora non si rispetti il protocollo. E’ bene ricordare infatti – precisa il presidente – che ciascuna squadra dovrà indicare un Covid Manager, colui cioè che si prenderà l’onore e l’onere di verificare che ci siano tutte le condizioni di sicurezza richiesta, comprese quelle negli spogliatoi che saranno accuratamente vagliati da noi del comitato prima di autorizzarne l’accesso».

Bandiera a scacchi lunedì 26 ottobre invece per quanto riguarda il 27° campionato provinciale di calcio a 5 maschile, quest’anno ospitato nei campi del Play Time di Fano grazie alla collaborazione dell’Asd Alma Juventus Fano.

L’ultimo a partire, il 9 novembre, sarà il 36° campionato di pallavolo a squadre miste, abbinato quest’anno al 1° torneo Sferisterio Winter Edition che vedrà la partnership dell’As Carrara Volley e che sarà suddiviso in Amatoriale e Open con l’obbligo di avere sempre due donne in campo. La presentazione di questo evento con consegna maglie sarà venerdì 6 novembre al Ristorante La Perla.

«Anche questa stagione – conclude Pagnetti – coinvolgeremo un migliaio di persone e cercheremo di farlo nella più totale garanzia di sicurezza perché la salute viene prima di tutto e piuttosto che partire alla cieca per il gusto di farlo, preferiamo farlo con calma e con dei protocolli sicuri andando incontro alle società anche dal punto di vista economico, come dimostra il dimezzamento o, in alcuni casi, l’azzeramento dei costi».