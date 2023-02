Falconara, la Panchina d’Oro ancora a mister Massimiliano Neri

FALCONARA – Il tecnico falconarese Massimiliano Neri, allenatore delle meravigliose Citizens di calcio a cinque, è stato nuovamente insignito con il premio Panchina d’Oro, riconoscimento che gli è stato consegnato oggi a Coverciano. È il miglior allenatore del futsal in rosa, insomma, agli antagonisti solo le briciole. Il tecnico falconarese ha bissato così il successo dello scorso anno. La cerimonia si è svolta alla scuola allenatori federale a Coverciano, quartiere a est di Firenze e tempio del calcio azzurro, alla presenza del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e di Demetrio Albertini, l’ex campione del Milan e della nazionale, oggi alla guida del settore tecnico della Figc.

«Sono grato alla società Città di Falconara che mi dà la possibilità di allenare questa squadra fantastica e mi ha permesso di raggiungere questi risultati – ha detto Massimiliano Neri –. E grazie a tutta la città e al mio staff che mi hanno permesso di ottenere questo premio. Dietro ci sono tanta passione, tanto lavoro, che mi hanno portato a raggiungere questo traguardo incredibile, tra l’altro per la seconda volta. Lo scorso anno non ci fu premiazione, eravamo ancora in periodo di pandemia. Quest’anno ricevere il premio davanti a tanta gente è stato qualcosa di davvero straordinario».

Un premio che è un riconoscimento al modo di lavorare di Massimiliano Neri: «Ormai ho una certa età – spiega Neri – e non cambio quello che sono, se non cercando sempre di migliorare. Resterò sempre quello che sono oggi, con la passione e l’umiltà che hanno sempre ispirato il mio lavoro». Un aneddoto: «Quando sono entrato per la prima volta a Coverciano per il corso di primo livello ero come un bambino che entra a Disneyland, ricevere questo premio davanti ad allenatori che vedo la domenica in televisione è stata un’emozione indescrivibile». Il pensiero è andato subito a papà Marcello, giocatore e allenatore al quale è anche dedicato il campo sportivo falconarese in via Liguria. «Dedico questo riconoscimento a mio padre, che non c’è più», ha aggiunto mister Neri.