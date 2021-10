Fabriano, Baldassarri e Raffaeli già in Giappone per il Campionato del Mondo di ritmica

Le individualiste azzurre della Faber Ginnastica Fabriano in pedana dal 27 ottobre per l’importante appuntamento iridato. Gli orari delle dirette su RaiSport

FABRIANO – Sono partite da Fabriano alla volta di Kitakyushu (Giappone) le individualiste del Team Italia di ginnastica ritmica, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, accompagnate dalla allenatrice Julieta Cantaluppi.

In terra giapponese da domani 27 ottobre fino al 31 ottobre, si disputerà, infatti, il 38° Campionato del Mondo di ginnastica ritmica.

Milena Baldassarri, aviere dell’Aeronautica Militare e capitano della Faber Ginnastica Fabriano, è stata convocata dalla direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani per competere con cerchio, palla e clavette.

Sofia Raffaeli, poliziotto delle Fiamme Oro Napoli, all’esordio mondiale da ginnasta Senior (già argento mondiale Junior), è stata convocata per gareggiare con cerchio, clavette e nastro.

Entrambe le atlete, avendo tre attrezzi, concorreranno per la competizione generale “all-around”, cercando di strappare un posto nella finalissima tra le prime diciotto ginnaste al mondo, che si disputerà sabato, nonché nelle finali di specialità con gli attrezzi assegnati.

Il viaggio in terra d’Oriente è stato lungo, ma sappiamo che già sono al lavoro allenandosi e questa mattina (martedì) hanno calcato per la prima volta in allenamento la pedana centrale del West Japan General Exhibition Center, come da programma.

La Baldassarri torna in Giappone dopo aver conquistato in estate il 6° posto alle Olimpiadi, la Raffaeli si presenta da outsider.

Il Campionato del Mondo sarà coperto in diretta televisiva da RaiSport con i seguenti orari: mercoledì 27 ottobre e giovedì 28 ottobre finali individuali dalle ore 12 alle ore 14.15; venerdì 29 ottobre concorso generale a squadre ore 9.50-14.15; sabato 30 ottobre “all around” individuale ore 9.25-12-50; domenica 31 ottobre finali di specialità a squadre ore 9.25-12.50.