ANCONA – Si avvicina la data del ritorno ad Ancona della Nazionale maschile campione d’Europa e del Mondo. A settembre si giocano i campionati europei e alcune città italiane, tra le quali Ancona, ospiteranno alcune partite.

Gli azzurri campioni in carica saranno al Palarossini Estra-Prometeo lunedì 4 settembre contro la Svizzera e mercoledì 6 settembre contro la Germania e saranno le ultime due partite del girone di qualificazione. Il programma completo della Pool A prevede di giocare il 28/8 a Bologna contro il Belgio, il 31/8 e 1/9 a Perugia rispettivamente contro Estonia e Serbia.

Si qualificano le prime 4 di ogni girone e gli ottavi si giocheranno a Bari mentre i quarti per gli azzurri potrebbero essere a Varna in Bulgaria. Semifinali e finali invece si disputeranno a Roma e non più a Bologna come inizialmente stabilito. L’oro si assegnerà domenica 16 settembre.

Sempre nel capoluogo sarà organizzato il Galà per i 50 anni della Cev.

La città di Ancona ha ospitato il Mondiale Maschile nel 1978 e nel 2010. Nel maggio del 2020 ha ospitato un girone della VNL con Italia, Bulgaria, Canada e Iran ma il fascino di un torneo importante come l’Europeo giocato poi da campioni in carica è ben altro palcoscenico per il capoluogo regionale.

Dal 15 agosto al 3 settembre si svolgeranno gli Europei Femminili ma tutte le partite si giocheranno lontano dalle Marche. Le campionesse continentali allenate dal marottese Davide Mazzanti esordiranno all’Arena di Verona il 15 agosto contro la Romania, per poi affrontare a Monza Svizzera (18 agosto) e Bulgaria (19 agosto) e infine chiudere il girone B a Torino, dove andranno in scena le sfide contro Bosnia ed Erzegovina (22 agosto) e Croazia (23 agosto). In Italia, più precisamente a Firenze, si giocheranno anche 4 Ottavi e 2 Quarti di Finale, mentre Semifinali e Finali si svolgeranno a Bruxelles.