Europei Atletica, Barontini ci prova ma non centra la finale a Torun

Il mezzofondista anconetano non riesce a qualificarsi per la finalissima degli Europei facendo registrare il sesto tempo nella semifinale con 1.49.51. Stesso destino, nel femminile, per Elisabetta Vandi

TORUN- Non ci sarà l’anconetano Simone Barontini nella finale degli 800metri in programma domani a Torun in Polonia. Il campioncino dorico ha abbandonato la competizione in semifinale dopo aver venduto cara la pelle ma non centrando più del sesto ed ultimo posto con il tempo di 1.49.51. Resta la qualificazione alle semifinali che comunque è stato traguardo nel suo cammino europeo.

Stessa sorte, in campo femminile, per la pesarese Elisabetta Vandi che nella sua serie degli 800mt ha chiuso al quarto posto con 2.04.97 vedendo sfumare anche lei il sogno della batteria finale. Domani alle 11.25 fari puntati sull’attesissimo Gianmarco Tamberi che salterà per il titolo europeo sognando, sin da subito, il traguardo olimpico.