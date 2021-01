Estra sposa il progetto Ancona Team Volley e guarda al futuro

ANCONA – Un passo importante per il presente e per il futuro. Può sintetizzarsi così la partnership messa a segno da Estra Prometeo con la società Ancona Team Volley destinata a ritagliarsi in futuro un ruolo sempre di maggior rilievo in città. La stretta di mano è stata sancita dal presidente del club Antonello del Mastro e dal numero uno di Estra Marco Gnocchini già sostenitore in passato della pallavolo dorica.

Nell’Ancona Team Volley, nel ruolo di direttore tecnico, c’è quella Raffaella Cerusico capace anni fa di portare il capoluogo marchigiano nelle categorie nazionali a suon di giovani e programmazione: «Siamo particolarmente lieti di ricevere il sostegno di un’azienda importante, leader nel suo settore, come Estra, che tanto sta facendo in maniera lungimirante per sostenere lo sport nelle Marche e non solo – ha confessato il presidente Del Mastro – e che si affianca ad un pool di aziende che stanno riconoscendo nella nostra capacità di programmazione che parte dalle giovani, un veicolo per ribadire i valori al centro della propria attività. Contiamo presto di avere altre occasioni per ritrovarci e fare altre foto con la squadra al completo».

Soddisfatto anche Gnocchini: «La nostra azienda investe molto per promuovere i valori in cui crede attraverso lo sport e, conosciuta approfonditamente questa realtà sportiva della città di Ancona così votata al lavoro con le più giovani, abbiamo ritenuto che sostenerne l’attività accompagnandola per questa stagione così difficile e auspicabilmente anche per il futuro, fosse un giusto premio al lavoro di dirigenti seri e appassionati ed anche un modo per dimostrarci ancora una volta vicini al tessuto sociale della città».