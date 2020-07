Estate piena di impegni per la Faber Ginnastica Fabriano

Al momento dell'interruzione per covid-19 il team cartaio era in testa al Campionato di A1: a partire da settembre si riprenderà da dove si era rimasti

FABRIANO – Dopo lo “stop” a causa covid-19, tutta l’attività è in netta ripresa in casa Faber Ginnastica Fabriano, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e del protocollo stabilito dalla Federazione Ginnastica D’Italia.

Le ginnaste fabrianesi sono impegnate a preparare i nuovi programmi in vista della ripresa di tutti i campionati rimasti sospesi.

Ricordiamo che la Faber Ginnastica Fabriano prima della pandemia era impegnata nel Campionato di Serie A1 detenendo il primato in classifica e preparandosi ad affrontare la terza tappa, quella che avrebbe stilato la classifica per l’accesso alla “final six” e quindi la squadra Campione d’Italia 2020. Inoltre un nutrito gruppo di ginnaste Faber era impegnato nel Campionato di Serie A2 e serie B, nonché nel Campionato di Serie C, anche in prestito ad altre società. A partire da settembre si riprenderà da dove si era lasciato.

Riprende anche l’attività Federale e molte sono le ginnaste della Faber Ginnastica Fabriano convocate dalla Federazione Ginnastica D’Italia per partecipare ai vari Collegiali Federali, in programma tra luglio e agosto. La sede addestrativa è quella dell’Accademia Internazionale di Desio.

La prima convocazione arrivata è per le ginnaste Anais Carmen Bardaro e Simona Villella, che si allena ormai stabilmente a Fabriano, tesserata per Ginnastica Opera Roma. Le ragazze saranno impegnate a Desio fino al 19 luglio nel Collegiale di Alta Specializzazione.

Poi saranno in partenza Greta Puca e Lorjen D’Ambrogio, impegnate dal 19 al 26 luglio nel Collegiale Nazionale di selezione per la Squadra Nazionale Junior, che sarà formata nel prossimo periodo e verrà poi preparata nel Polo Federale di Fabriano, in vista degli impegni Europei e Mondiali, sotto la guida delle allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi.

Dal 26 luglio al 2 agosto sarà la volta del Collegiale Federale Gruppo A, convocata Milena Baldassarri (in preparazione per i nuovi impegni internazionali in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021) e la neo senior Sofia Raffaeli.

Dal 2 al 9 agosto sarà la volta delle ginnaste convocate nel Gruppo Federale B, fra cui Serena Ottaviani della Faber.

Intanto a Follonica fino al 31 luglio prosegue la preparazione della fabrianese Talisa Torretti, in ritiro estivo con la Nazionale maggiore, le “Farfalle”.