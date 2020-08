Un’estate “azzurra” per molte atlete della Faber Ginnastica Fabriano

FABRIANO – È ripresa tra luglio e agosto l’attività Federale di ritmica e sono numerose le ragazze della Faber Ginnastica Fabriano convocate per partecipare ai vari raduni collegiali “azzurri”.

Dopo le ginnaste più grandi, chiamate nella sede dell’Accademia Internazionale di Desio, ora arrivano le convocazioni per le più piccole: Gaia Mancini (classe 2008) e Lara Manfredi (classe 2009) per il Gruppo Federale Scelto a Rimini dal 22 al 25 agosto, Nicole Baldoni (classe 2006) per il Gruppo Federale C Junior, sempre a Rimini, dal 28 al 31 agosto.

Invece sono in ritiro estivo con la Nazionale maggiore a Follonica fino al 31 agosto le “Farfalle”, tra cui le atlete della Faber Ginnastica Fabriano Letizia Cicconcelli, Martina Centofanti, Talisa Torretti e Nina Corradini.