Esame Porto Recanati per il Matelica, Senigallia in trasferta con l’Amatori

Test importante per l'Halley contro l'Attila Junior nel 19° turno di Serie B2 di Basket. Partita complicata anche per la Goldengas a Pescara

ANCONA – Sfida a distanza tra le due prime della classe. In campo nello stesso momento, ovvero domenica 28 gennaio alle 18, Matelica e Senigallia proseguono il duello in cima alla classifica della Serie B2 di Basket. Dopo l’entusiasmante successo ottenuto all’overtime per 79 a 75 nello scontro diretto con l’Italservice Loreto Pesaro, la Goldengas se la vedrà nella complicata trasferta con l’Amatori Pescara, squadra che ha superato l’ex capolista Bramante nell’ultimo turno di campionato.

Il Matelica invece sarà impegnato tra le mura amiche contro un Porto Recanati reduce da ben cinque vittorie consecutive. Visto lo stato di forma dell’Attila Junior, il roster di coach Trullo avrà di fronte un test importante per restare nella prima posizione della graduatoria. Mariani e compagni, dopo aver racimolato tre kappao di fila, sono tornati ai due punti nell’ultima giornata giocata contro la Stamura Ancona. Un’iniezione di fiducia che potrebbe servire per trionfare anche nel prossimo impegno.

A caccia del riscatto Italservice e Bramante. I gialloblu ospiteranno la Virtus Civitanova sabato 27 gennaio alle 21:15. Al PalaMegabox i pesaresi punteranno al successo per restare nei piani alti della classifica. Al momento infatti la truppa di coach Foglietti è dietro di soli due punti rispetto alle due prime Matelica e Senigallia, a braccetto con il Bramante. A proposito dei bianconeri, Ferri e compagni saranno protagonisti domenica 28 alle 18 nella trasferta abruzzese con il Teramo a Spicchi.

In campo 24 ore prima altre quattro squadre. Confronto marchigiano tra Pisaurum e Stamura Ancona, entrambe a caccia di un risultato positivo. I pesaresi cercano continuità dopo la vittoria conquistata in casa della Virtus Civitanova, mentre i biancoverdi proveranno a rifarsi dopo il kappao rimediato davanti al proprio pubblico con il Matelica. In campo per il 19° turno di campionato anche Roseto e Pescara 2.0.