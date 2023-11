Esame Pisaurum per Matelica, Bramante tenta l’allungo

ANCONA – Trasferta insidiosa per il Matelica. Sul campo del Pisaurum la squadra di coach Trullo scenderà in campo sabato 18 novembre, a partire dalle ore 18, per la nona giornata di Serie B2 di Basket. I biancorossi, al momento secondi, vogliono mantenere il passo del Bramante capolista, avanti di due lunghezze in classifica.

I bianconeri giocheranno in contemporanea al Matelica, anche loro lontano da casa, facendo visita al Roseto. Giampaoli e compagni vogliono vincere per allungare ulteriormente le distanze in classifica, dando continuità a questo splendido inizio di stagione.

Sempre sabato (18 novembre) scenderanno in campo altre quattro squadre. Alle 20:30 il Pescara 2.0 ospita l’Attila Junior, compagine reduce dal bellissimo successo sul Matelica. Alle 21:00, invece, l’Italservice Loreto si scontra con la Stamura Ancona. I gialloblu vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva, mentre i biancoverdi si aggrappano a Zanotto, autore di 17 punti nell’ultima gara giocata contro il Pisaurum, per risalire dall’ultimo posto della classifica.

Meno di 24 ore dopo, altre due sfide ad arricchire la domenica. Dalle 18 si affrontano Amatori Pescara-Virtus Civitanova e Teramo a Spicchi-Goldengas Senigallia. Un turno che si prospetta frizzante, dove tutte proveranno a portarsi a casa punti importanti.