Endurance Gt3: Daniel Mancinelli subito sul podio più alto

Si è aperto ottimamente il Campionato Italiano Gran Turismo per il team Audi Sport Italia di cui fa parte l'esperto pilota fabrianese insieme ai collegh Riccardo Agostini e Mattia Drudi

FABRIANO – Il primo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo 2020, nella serie assoluta Endurance Gt3, ha visto imporsi l’esperto pilota fabrianese Daniel Mancinelli insieme all’equipaggio del team Audi Sport Italia composto dai colleghi Riccardo Agostini e Mattia Drudi.

La gara, della durata di tre ore con alternanza ogni ora di ognuno dei tre piloti, si è svolta nel fine settimana scorso sul circuito del Mugello.

I portacolori del team Audi Sport Italia alla guida dell’Audi R8 LMS, dopo aver dominato le prove ufficiali, sono sempre stati al comando in gara e sotto alla bandiera a scacchi hanno preceduto di 26 millesimi la BMW M6 GT3 di Comandini-Zug-Sims (Bmw Team Italia) e di 10” 99 la Lamborghini Huracan di Galbiati-Venturini-Postiglione (Imperiale Racing).

Prima dell’appuntamento ufficiale al Mugello, Mancinelli aveva avuto modo di testare l’auto sul circuito di Misano Adriatico in una sessione infuocata in cui i piloti Audi Sport Italia hanno percorso 123 giri complessivi.

«Sono felicissimo di far parte di Audi Sport Italia per questa stagione – ha dichiarato Daniel – una squadra professionale che ho sempre ammirato da avversario durante le molteplici battaglie in queste ultime stagioni. Devo dire che la macchina ha ottime potenzialità. Sono riuscito ad integrarmi molto bene con tutto il team e ho ritrovato l’ingegner Del Prete con cui ho già lavorato ai tempi della F3 Italia 10 anni fa».

Prossimo appuntamento con la Endurance il 28-30 agosto a Imola. Ma in precedenza (1-2 agosto) Mancinelli parteciperà anche alla serie Sprint a Misano Adriatico.