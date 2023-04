Edoardo Roberto, il baby portiere carica la Vigor Senigallia

E’ tra i giovani di maggior valore della Vigor, cresciuto nel vivaio rossoblù e già protagonista della cavalcata vincente nello scorso campionato di Eccellenza, dove era rimasto imbattuto per ben 508 minuti. Edoardo Roberto, baby portiere classe 2003, è tra gli artefici della fantastica stagione della Vigor Senigallia in serie D. L’attuale secondo posto in classifica lascia ancora aperta la possibilità di promozione, dopo la sconfitta di domenica scorsa della capolista Pineto. La Vigor però ne ha approfittato solo a metà, pareggiando 1-1 a Vastogirardi. «Per me il bicchiere è mezzo pieno – spiega Edoardo Roberto – abbiamo pareggiato in rimonta e siamo riusciti a rosicchiare un altro punto sul Pineto, quindi bisogna prendere tutto quello che di positivo riusciamo a fare».

Domenica prossima 23 aprile i ragazzi di mister Clementi tornano a giocare in casa contro l’Avezzano, che nel precedente turno ha strapazzato il Tolentino, mettendo quasi al sicuro la salvezza. «Sarà una gara tosta – spiega il portiere rossoblù – loro sono una bella squadra, noi dovremo riuscire a fare i tre punti che non siamo riusciti fare nella gara di andata, cercheremo di fare di tutto per vincere».

Il Pineto intanto si trova a 6 punti di distanza a tre giornate dal termine e domenica giocherà in trasferta contro il Porto d’Ascoli, ancora in lotta per un posto nella griglia play-off. Rimonta ancora possibile? «Io credo di sì – continua Edoardo Roberto – bisogna solo continuare a crederci e puntare a vincere ogni partita da qui alla fine». Un giudizio sulla tua stagione? «Secondo me fin qui è stata positiva – conclude – è il mio primo anno in serie D e sento di aver fatto un bel campionato, sono soddisfatto».