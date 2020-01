Ecco “Paquito”, il Castelfidardo parla spagnolo

CASTELFIDARDO – È finalmente arrivato a Castelfidardo il centrocampista spagnolo Juan Francisco Morales Carrasco detto “Paquito”, tesserato lo scorso 23 dicembre dopo essere stato svincolato dal Martina Franca, nel campionato di calcio di Eccellenza pugliese. Ieri pomeriggio (8 gennaio) Paquito ha sostenuto il suo primo allenamento con la sua nuova maglia biancoverde, gli stessi colori del Betis Siviglia, squadra spagnola di cui è tifosissimo e nella quale ha mosso i primi passi nel settore giovanile, prima di tentare una nuova avventura calcistica in Italia. «Avevo diverse proposte ma ho scelto di venire qui senza esitazioni – ha dichiarato il neo acquisto del Castelfidardo -. È una società solida, con ambizioni di alta classifica, e poi così tornerò ad indossare la maglia biancoverde, i colori del mio Betis Siviglia, per cui faccio il tifo fin da bambino e dove ho mosso i miei primi passi da calciatore».

C’era tanta curiosità nel vedere all’opera lo spagnolo, anche se il suo primo giorno a Castelfidardo non è servito trarre per indicazioni utili dal punto di vista tecnico e tattico. Il suo è stato infatti un allenamento prettamente atletico, necessario per saggiare la forma fisica del calciatore. È probabile che domani e dopodomani verrà invece aggregato al gruppo per provare alcune situazioni di gioco. Il neo acquisto biancoverde potrebbe giocare sia da trequartista che da play basso davanti alla difesa, dove in questo momento mister Lauro sta impiegando Bracciatelli, considerando l’assenza prolungata di Antogiovanni per infortunio. Ma per la sfida di domenica contro la capolista Atletico Gallo, vista la squalifica di Braconi, qualcosa a centrocampo dovrà per forza cambiare, e avere a disposizione un jolly come Paquito è una carta in più da giocarsi.