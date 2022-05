Eccellenza, weekend bollente: Atletico Ascoli ad Arezzo. Ecco i playout: Porto Sant’Elpidio-Biagio e Urbania-Urbino

I piceni si preparano alla gara di andata della semifinale nazionale dei playoff che portano in D, sfida al Terranuova Traiana. Chi retrocede invece in Promozione?

ANCONA – Temperature alte, altissime ma non è ancora tempo di andare in vacanza per il campionato di Eccellenza. Domani – domenica 29 maggio -, ci sono tre sfide da non perdere.

PLAYOFF – L’Atletico Ascoli, fresco di qualificazione strappata con la Jesina, si prepara a disputare la gara di andata della semifinale nazionale dei playoff che portano in Serie D: sfida al Terranuova Traiana, formazione toscana. Si gioca ad Arezzo, con fischio d’inizio fissato alle 16,30. Il ritorno è previsto domenica 5 giugno nelle Marche. Dall’altra parte del tabellone, ci sono Ellera (Umbria) e Colorno (Emilia-Romagna 2).

PLAYOUT – Due squadre tra Porto Sant’Elpidio, Biagio Nazzaro, Urbania e Urbino domani festeggeranno la permanenza in Eccellenza, le restanti saranno condannate alla retrocessione in Promozione. Gli elpidiensi ospitano i biagiotti e possono contare su due risultati su tre al termine degli eventuali supplementari. Stesso discorso per l’Urbania che riceve l’Urbino per un derby sentitissimo. Start, su entrambi i campi, alle ore 16,30.