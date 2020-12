Eccellenza, la Vigor Senigallia non vede l’ora di tornare a giocare

Sono state annunciate le date di ripartenza del campionato: 13 e 14 febbraio 2021. Il popolo rossoblu in queste settimane si è esposto manifestando il proprio consenso a ripartire

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia freme dalla voglia di ripartire.

Da qualche giorno sono state infatti annunciate le date di ripartenza del campionato di Eccellenza e il popolo rossoblu si augura di poter tornare in campo al più presto.

Si riprenderà tra sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021. Questa la decisione del Comitato Regionale Marche, emergenza sanitaria permettendo. Infatti, qualora le cose dovessero peggiorare, la data sarà ovviamente posticipata.

L’intera realtà Vigor si è esposta più volte pubblicamente, a partire dal presidente Franco Federiconi e passando per il sito ufficiale della società, sottolineando quanto sarebbe bello poter tornare ad allenarsi e di conseguenza riprendere la stagione sportiva.

E come portavoce dello spogliatoio, capitan Nicola Vitali conferma che anche i giocatori si allineano al pensiero della società: «Da parte della squadra, non vediamo l’ora di ritrovarci allo Stadio Bianchelli per iniziare ad allenarci insieme».