Eccellenza, la Vigor Senigallia vuole tornare a vincere: arriva il Fabriano Cerreto

Capitan Denis Pesaresi forse sarà del match, recuperato in extremis dopo l’infortunio patito nel derby del Carotti contro la Jesina dello scorso weekend

SENIGALLIA – Vincere e restare in alto, questi gli obiettivi della Vigor Senigallia. Il grande ostacolo, in mezzo alla strada dei rossoblu, risponde al nome di Fabriano Cerreto.

Le porte dello stadio Bianchelli si riaprono domenica – 3 ottobre – alle ore 15, per la seconda volta in campionato. Capitan Pesaresi e compagni, recuperato in extremis dopo l’infortunio dello scorso weekend a Jesi, vogliono ripartire subito premendo l’acceleratore.

Il pareggio con la Jesina ha suscitato parecchio amaro in bocca ma la voglia di esultare, di nuovo, davanti al proprio pubblico può prendere il sopravvento. Gli ospiti ci arrivano dopo il turno di riposo forzato e fin qui hanno raccolto due punti, merito di un paio di pareggi a reti inviolate.

Entrambe le formazioni hanno i propri validi motivi per non fallire, lo spettacolo è garantito e non resta che aspettare.