Eccellenza, la Vigor Senigallia beffa l’Anconitana nei minuti finali

Il pareggio tra dorici e rossoblu non ha soddisfatto il tecnico di casa Marco Lelli. Più contento, invece, mister Clementi. Nell'articolo anche il tabellino dell'incontro del Del Conero

ANCONA- Con un rigore molto generoso concesso nel finale, la Vigor Senigallia ha impattato 2-2 con l’Anconitana nel big match della seconda giornata di Eccellenza al Del Conero. Dopo il vantaggio locale di Kerjota, abilissimo a prendere il tempo ai difensori su cross di Magnanelli, nella prima frazione dopo l’intervallo si sono create le maggiori emozioni.

Al quarto della ripresa D’Errico ha griffato il pareggio ospite, al decimo Marabese ha rimandato invece avanti i dorici con una pregevole conclusione dal limite. Al novantaduesimo il definitivo pari di Pesaresi, glaciale dal dischetto dopo l’assegnazione del rigore a causa del fallo di mano di Marino (che però si trovava al limite dell’area come le immagini hanno poi confermato). 2-2 il risultato finale.

SALA STAMPA

Marco Lelli (Allenatore Anconitana): «C’è grande amarezza, tutti pensano che siamo favoriti anche dalle scelte arbitrali ma non è così. La Vigor Senigallia ha creato particolarmente delle mischie ma noi non possiamo commettere certe ingenuità. Chi è entrato nella ripresa non aveva il passo di chi è uscito. Ora rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla gara di mercoledì di Coppa Italia».

Aldo Clementi (Allenatore Vigor Senigallia): «Sono contento dalla reazione avuta dalla mia squadra, soprattutto dopo essere andati in svantaggio. Avevamo di fronte una squadra forte ma in certi tratti della gara siamo riusciti a prevalere. Penso che alla fine il pareggio sia il risultato più giusto per quanto visto».

TABELLINO

ANCONITANA – VIGOR SENIGALLIA 2-2

ANCONITANA (4-2-3-1): Marcantognini, Bartoli (Dal 24st Baciu), Zanon, Ibojo, Bartolini, Magnanelli, Palladini (Dal 31st Boninsegni), Loberti (Dal 1st Marino), Kerjota (Dal 31st Riccardi), Marabese, Falconieri (Dal 41st Buonaventura) All. Lelli

VIGOR SENIGALLIA (4-4-2): Roberto, Savelli, Magi Galluzzi (Dal 48st Marzano), Marini, Rotondo, Gambini, Carbonari (Dal 14st Carsetti), Mancini, Nacciariti (Dal 33st Siena), D’Errico, Pesaresi All. Clementi

Arbitro: Piovesan di Treviso

Reti: 38’ Kerjota, 4st D’Errico, 10st Marabese, 47st Pesaresi (rig.)

Note: ammoniti Pesaresi, Nacciarriti, Bartolini, Gambini, Riccardi, Clementi, Carsetti, Zanon; angoli 4-1/0-4; recuperi 45+0’ e 90 + 6’; partita disputata a porte chiuse