Eccellenza, la Vigor Senigallia deve rialzare la testa. Atletico Ascoli sei grande? Arriva il Fossombrone

ANCONA – Undicesima giornata del girone di ritorno in arrivo, il campionato di Eccellenza Marche è in attesa di una svolta definitiva. Si gioca domenica 10 aprile.

La capolista Vigor Senigallia ospita il Grottammare, i rossoblu devono rialzare la testa dopo la sconfitta infrasettimanale di Montefano. Il Fossombrone, secondo, è distante 6 punti con una partita in meno disputata e fa visita a un Atletico Ascoli in grande forma. I piceni stanno risalendo in fretta la classifica e in questo big match devono assolutamente confermare di essere una grande squadra.

Scontro salvezza delicatissimo quello tra Biagio Nazzaro e Urbino, formazioni in lotta per provare a uscire dalla zona calda dei playout. Obiettivo chiaro anche in casa Urbania, che non può permettersi di fallire la gara interna con il fanalino di coda San Marco Servigliano. La Sangiustese cerca riscatto con il Marina, la Jesina vuole trovare costanza di risultati in trasferta con il Valdichienti Ponte. Riposa il Porto Sant’Elpidio.

Completano il programma gare di Eccellenza Marche: Atletico Gallo-Montefano e Fabriano Cerreto-Azzurra Colli.