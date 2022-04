Eccellenza, la Vigor Senigallia a caccia della Serie D. Big match tra Fossombrone e Sangiustese

ANCONA – Quartultima giornata di Eccellenza Marche. Domenica 24 aprile si torna in campo e potrebbe essere una giornata di festa per la Vigor Senigallia. Fischio d’inizio fissato alle 16,30 su tutti i campi.

I rossoblu, forti di un vantaggio di 9 punti su Fossombrone e Atletico Ascoli, ospitano la corazzata Valdichienti Ponte. In caso di vittoria e di buone notizie dagli altri campi, la squadra di mister Aldo Clementi potrebbe festeggiare con largo anticipo la promozione in Serie D. Tanto dipenderà dai big match Fossombrone-Sangiustese e Montefano-Atletico Ascoli.

La lotta playoff entra sempre più nel vivo nel frattempo, con Azzurra Colli e Jesina che si giocano punti pesantissimi. A proposito dei leoncelli, quinti in classifica, c’è un enorme asterisco da considerare in ottica graduatoria: la Jesina ha pareggiato nel turno infrasettimanale con l’Urbino 0-0, ma i biancorossi procederanno a effettuare ricorso poiché i ducali dovrebbero aver terminato la gara con un paio di fuoriquota in campo anziché tre. Vedremo come andrà a finire.

L’Urbino intanto si prepara a ospitare il Fabriano Cerreto in uno scontro salvezza mozzafiato. Come quello tra Marina e Biagio Nazzaro, dove entrambe le formazioni – in grande difficoltà – devono provare a svoltare. Riposa il Grottammare, completano il turno di Eccellenza Marche le gare: Porto Sant’Elpidio-Urbania e San Marco Servigliano-Atletico Gallo.