Eccellenza, la Vigor a caccia del primo successo: domenica arriva il Montefano

In palio punti pesantissimi nel match del Bianchelli. La gara sarà visibile sulla pagina Facebook rossoblu in diretta streaming, prodotta dalla MMag Comunicazione

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia torna al Bianchelli. Domenica 2 maggio, i rossoblu ospitano il Montefano per la quarta giornata del nuovo campionato di Eccellenza.

Quasi un match da dentro o fuori quello tra il sodalizio di patron Franco Federiconi e Mastronunzio e compagni. Entrambe le compagini non hanno ancora centrato il primo successo e son chiamate a provarci altrimenti il duo Anconitana-Forsempronese potrebbe prendere il largo nel girone A.

La Vigor conta di svuotare, in parte, l’infermeria entro domenica. Si potrebbero rivedere tra i convocati D’Errico e Nacciarriti. Da valutare le condizioni di Carbonari e Magi Galluzzi. Lazzari e Vitali ancora out. I padroni di casa scenderanno in campo con il lutto al braccio per omaggiare la scomparsa di Fausto Federiconi, padre di Franco, per tutti il “Presidentissimo”.

Sono tanti i motivi per provare a fare bene ma dall’altra parte c’è un Montefano che in queste prime apparizioni si è confermata, ancora una volta, una squadra solida e pericolosa per chiunque.

Fischio d’inizio fissato alle 16,30 e gara che sarà visibile sulla pagina Facebook della Vigor Senigallia in diretta streaming, prodotta dalla MMag Comunicazione.