Eccellenza, via ai playoff: Fossombrone-Montefano e Gallo-Colli

ANCONA – È tempo di playoff in Eccellenza. Neanche il tempo di festeggiare la vittoria del campionato dell’Atletico Ascoli, che dobbiamo prepararci a raccontare gli spareggi promozione. Si gioca domenica 7 maggio, il primo turno, valido per le semifinali regionali. Appuntamenti fissati alle ore 16,30.

Il Fossombrone, classificatosi secondo a meno uno dalla capolista picena, accoglie il Montefano (quinto) allo stadio Marcello Bonci. L’Atletico Gallo – terzo -, riceve l’Azzurra Colli, quarta, al Comunale di Petriano. Per i viola di Montefano è l’assoluto debutto ai playoff di Eccellenza.

Le quattro contendenti sognano di prolungare la propria stagione il più possibile, sognando la Serie D. Fossombrone e Gallo possono accontentarsi anche di un pareggio dopo gli eventuali 120 minuti, in virtù del miglior posizionamento maturato in classifica. Montefano e Colli sono obbligate a vincere. Non ci saranno i rigori. In finale, meccanismo identico. L’ultimo atto degli spareggi regionali è previsto domenica 14 maggio.

TABELLONE NAZIONALE – Chi vincerà i playoff regionali strapperà il pass per il tabellone nazionale. Gli abbinamenti nazionali sono già stati annunciati dalla Lega Nazionale Dilettanti. La formazione marchigiana che si qualificherà affronterà il Certosa, che ha conquistato il secondo posto nel girone B di Eccellenza Lazio. Andata domenica 28 maggio, ritorno domenica 4 giugno.

Si qualificheranno al turno successivo le squadre che al termine dei due incontri avranno segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si effettueranno i supplementari, previsti i calci di rigore qualora non fossero realizzate reti nei due tempi extra (un risultato di parità con reti segnate ai supplementari premierà invece la squadra in trasferta).

Nel secondo e ultimo turno, che vale la D, incroci con il girone A toscano o il girone B emiliano. Andata domenica 11 giugno, ritorno domenica 18 giugno. Fossombrone, Atletico Gallo, Azzurra Colli e Montefano, la scena è tutta vostra.