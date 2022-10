Calcio Eccellenza, di chi è la vetta? Le leader si scontrano: c’è Osimana-Atletico Ascoli

ANCONA – Settimo turno del campionato di Eccellenza, in palio c’è la vetta solitaria della classifica. Le due leader Osimana e Atletico Ascoli, entrambe a 12 punti, sono pronte a collidere in casa dei giallorossi, domenica 23 ottobre.

L’anticipo di giornata è Maceratese-Azzurra Colli, si gioca domani, sabato 22 ottobre. Entrambe vivono un buon momento di forma e vogliono avvicinare le zone che contano. Le seconde della classe, Urbino e Valdichienti Ponte, sono pronte a puntare la vetta: I ducali sono di scena a Porto Sant’Elpidio, i verde fluo sul campo della Jesina.

Discorso simile per Fossombrone e Chiesanuova, che si danno battaglia in terra pesarese. Curiosità in Marina-Castelfidardo, dove entrambe sono alla pazza ricerca della prima vittoria. I biancoazzurri hanno esonerato mister Igor Giorgini in settimana, ma ancora non si conosce il nome del nuovo trainer. Stefano Tiranti, capace di vincere un campionato di Promozione e di salvarsi in Eccellenza l’anno seguente nella sua recente esperienza a Marina, è stato il nome più gettonato delle ultime ore. Sembrava fatta, poi è arrivato il dietrofront dell’esperto tecnico ma la pista resta più calda che mai.

Completano il programma di Eccellenza: Atletico Gallo-Montefano e Sangiustese-Fabriano Cerreto.