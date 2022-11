Eccellenza, il Valdichienti Ponte vince all’ultimo respiro e riapre il campionato

L'Atletico Ascoli inceppa nella prima sconfitta e tutte le rivali accorciano. Il tentativo di fuga non è andato a buon fine

ANCONA – Il campionato di Eccellenza è aperto, più aperto che mai. Lo scontro al vertice se lo aggiudica il Valdichienti Ponte 1-0, all’ultimo respiro, infliggendo così la prima sconfitta alla capolista Atletico Ascoli.

I piceni restano in vetta a quota 25 punti, ma i calzaturieri ora sono arrivati a una lunghezza di ritardo. Anche la Jesina sorride ed è a -2 dalla leader della graduatoria. I leoncelli battono 2-1 il Porto Sant’Elpidio. Pari e patta tra Azzurra Colli e Sangiustese (1-1). Stesso risultato tra Fossombrone e Marina.

Vittoria di platino, in chiave salvezza, per il Castelfidardo che si impone 2-0 sull’Atletico Gallo. Blitz fondamentale della Maceratese che supera 2-1 il Chiesanuova. Non decolla il Fabriano Cerreto, il Montefano archivia la pratica 3-0. Pari a porte inviolate tra Urbino e Osimana.