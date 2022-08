Eccellenza, ultime amichevoli: dalla settimana prossima si fa sul serio con la Coppa

Diverse formazioni in campo in queste ore. Jesina, Fossombrone, Atletico Ascoli e Atletico Gallo si preparano all'esordio ufficiale

ANCONA – Ultime amichevoli, ultimi allenamenti congiunti e poi le squadre di Eccellenza faranno sul serio. Si avvicina sempre di più l’inizio della stagione 2022-2023, le 16 formazioni debutteranno domenica prossima – 4 settembre – in Coppa Italia.

La prima uscita ufficiale combacerà con la gara di andata degli ottavi di finale, e ricordiamo che la squadra vincitrice della Coppa marchigiana strapperà il pass per la fase nazionale, che mette in palio a sua volta un posto in Serie D. Gli accoppiamenti sono ormai noti da diversi giorni.

Nel frattempo, le formazioni di Eccellenza hanno disputato parecchi allenamenti congiunti nelle ultime ore. La Jesina ha ospitato la Passatempese (Promozione), imponendosi 3-1 grazie alle reti di Giovannini, Fermani e Iori. L‘Atletico Ascoli invece ha superato 1-0 il Monticelli, decisiva la firma di Minnozzi. Il Fossombrone invece è uscito sconfitto ai calci di rigore con l’Atletico Gallo (6-5 dopo l’1-1 dei regolamentari) e 1-0 con il Montecchio al Memorial Mattia Ferrini.