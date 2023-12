Eccellenza, tanti scontri diretti ma la Civitanovese può fuggire

Penultimo turno del girone di andata in arrivo, c'è anche l'antipasto della finale di Coppa: la sfida tra Maceratese e Osimana

ANCONA – Gli scontri diretti abbondano nel penultimo turno del girone di andata di Eccellenza. Ne può approfittare la capolista Civitanovese che accoglie la matricola Monturano e può tentare la fuga in caso di successo.

Per le altre formazioni in alta quota, ci sono impegni sulla carta molto più tosti. Il Montegranaro, seconda forza del torneo, riceve il Tolentino, in risalita e reduce da quattro hurrà consecutivi. L’Urbino, terzo, incrocia la propria strada con il Chiesanuova, quarto.

Cercano di risalire la china Sangiustese VP e Azzurra Colli. I calzaturieri sono ospiti del Montecchio Gallo, dentro alla zona playoff, i piceni invece devono fare i conti col Montefano, in cerca di riscatto. A completare il palinsesto di domenica 10 dicembre, le sfide: Urbania-Jesina, Montegiorgio-Castelfidardo e Maceratese-Osimana (antipasto della finalissima di Coppa Italia Eccellenza, fase regionale, di giovedì 21 dicembre).