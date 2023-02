Eccellenza, tanti pareggi. Colpo grosso del Castelfidardo nel derby

I biancoverdi superano di misura la Jesina e proseguono il trend super positivo. In alto, vince solo il Montefano di Nico Mariani

ANCONA – Quanti pareggi in Eccellenza. Tante squadre muovono una classifica che muta di poco al termine della ventesima giornata.

Il colpo grosso è del Castelfidardo, che supera 1-0 la Jesina nel derby. Sorride anche il Fabriano Cerreto, che si impone 1-0 sull’Atletico Gallo e centra il terzo pieno consecutivo. Esagerato il Montefano, che ne rifila sei al Porto Sant’Elpidio (6-2). Tutte le altre, si dividono la posta in palio. Termina a reti bianche la sfida tra la capolista Atletico Ascoli e la Maceratese. Stessi risultati in Azzurra Colli-Marina e Urbino-Fossombrone. Spettacolari i 2-2 maturati in Valdichienti Ponte-Chiesanuova e Sangiustese-Osimana.