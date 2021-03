Eccellenza, svelate dalla Figc Marche le modalità dei playoff promozione

Il Consiglio regionale ha garantito alle prime classificate dei due mini-gironi il fattore campo in semifinale contro le seconde. In caso di pareggio dopo i novanta minuti, però, si procederà con supplementari ed eventualmente calci di rigore

ANCONA- Sono state rese note nel tardo pomeriggio di ieri dal Consiglio della Figc Marche le modalità dei playoff promozione per il campionato di Eccellenza 2020-2021. Al termine della regular season di dieci giornate all’interno dei due mini-gironi che si sono costituiti A (Anconitana, Atletico Gallo, Jesina, Fossombrone, Montefano, Vigor Senigallia) e B (Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Grottammare, Porto d’Ascoli, Sangiustese, Valdichienti Ponte) le prime due classificate si incroceranno nella modalità 1°A vs 2°B e 1°B vs 2°A. Alla due capoliste sarà assegnato il fattore campo giocando nel proprio impianto (seppur a porte chiuse per via delle attuali normative) ma in caso di pareggio nei novanta minuti si dovrà procedere con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Semifinale e finale saranno quindi in gara secca e metteranno in palio l’unica promozione in Serie D riservata alle Marche.

Quanto alle date, tenendo presente l’inizio della stagione regolare l’11 aprile, bisogna capire se l’andata e il ritorno nei gironi si svolgeranno senza intoppi dovuti a rinvii e recuperi causa Covid. Se così dovesse essere, con la regular season che terminerebbe il 6 giugno, per le semifinali playoff è stata ipotizzata la data del 13 giugno mentre per la finalissima quella del 20 giugno. Termine tassativo della stagione sportiva in corso, imposto dal presidente federale Gabriele Gravina, resta quello del 30 giugno.

Sempre nel Consiglio di ieri, celebrato in videoconferenza, è stato anche chiarito cosa succede qualora due squadre o più squadre dovessero concludere il mini-girone alla pari in classifica. Per stilare la classifica avulsa, si terrà conto in primis dei punti conseguiti negli incontri diretti tra tutte le squadre interessate, poi si guarderà alla differenza reti nei medesimi incontri diretti, successivamente alla differenza reti nell’intero campionato, in penultima istanza al maggior numero di reti segnate nell’intero campionato e solo in ultimo al sorteggio.