Eccellenza, super-Vigor: batte il Montefano e sale al terzo posto

SENIGALLIA – Riecco la Vigor Senigallia. I rossoblu passano 4-0 sul Montefano e agganciano l’Atletico Gallo al terzo posto in classifica del girone A.

Successo netto e meritato quello di capitan Pesaresi e compagni. È proprio il centravanti a sbloccare la gara nella prima frazione siglando l’1-0. Inizia la ripresa e questa volta è D’Errico a deliziare i pochi presenti con un gol bellissimo che vale il raddoppio della Vigor. Poi, è Carsetti-show: il numero 11 viene atterrato fallosamente in area di rigore da Pigini, già ammonito e quindi espulso, sempre Carsetti realizza dal dischetto ed è 3-0. Non si accontenta quest’ultimo e sfiora la doppietta con un pallonetto geniale respinto dalla traversa. Gloria personale anche per il baby portiere Roberto che poco dopo neutralizza un penalty a Mastronunzio. Non male per un classe 2003. Nel finale la Vigor cala il poker con Pierfederici che insacca la sfera su intuizione di Carsetti, migliore in campo.

Il club rossoblu sale a 5 punti in classifica e non perde terreno dal duo Anconitana-Forsempronese che sono a quota 9 grazie alle due vittorie odierne rispettivamente con Gallo e Jesina.