Eccellenza, spiccano Montecchio Gallo-Tolentino e Civitanovese-Osimana

ANCONA – La seconda giornata del girone di ritorno di Eccellenza è alle porte. Tutti in campo domenica 14 gennaio. Non mancano incroci veramente interessanti e pesanti in ottica classifica. Spiccano le sfide Montecchio Gallo-Tolentino e Civitanovese-Osimana.

La Civitanovese non ha giocato lo scorso weekend, il match in trasferta con l’Urbino è stato rinviato a causa della nebbia che ha colpito la città ducale. Il Chiesanuova ne ha approfittato per balzare in vetta solitariamente, ma il recupero tra rossoblu e Urbino, se non dovesse terminare in parità, a oggi decreterebbe una nuova capolista.

Concentrandoci sul presente, la Civitanovese si prepara a ospitare una delle formazioni più in forma del torneo, l’Osimana, fresca vincitrice di Coppa e trionfante anche nella scorsa giornata. La leader Chiesanuova fa visita alla Sangiustese VP, penultima. Big match imperdibile quello tra Montecchio Gallo e Tolentino, entrambe contano 25 punti, con la vetta distante appena due lunghezze.

Interessante pure Maceratese-Urbino, con i biancorossi praticamente all’ultima chiamata per rientrare nel discorso vittoria del campionato di Eccellenza. Il fanalino Azzurra Colli, dopo le dimissioni (accolte) di mister Peppino Amadio, ospita la Jesina. Il club piceno ha optato per una soluzione interna, ecco il comunicato: «Lo staff sarà formato da mister Alessio Morelli, coadiuvato dalla figura di Manuel Fioravanti e dalla collaborazione di Moris Silveri preparatore dei portieri, Francesco Paolini preparatore atletico e la new entry Marco Pulcini collaboratore tecnico per il pacchetto difensivo».

Completano il programma di Eccellenza, le sfide: Urbania-Monturano, Montegiorgio-Montefano e Montegranaro-Castelfidardo.