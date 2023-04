Eccellenza, è di nuovo sosta prima dell’ultima giornata: tanti verdetti ancora in ballo

Due formazioni retrocesse, tre in lotta per il primo posto e in tutto sette per i playoff. Ci sarà il playout? Il trono dei bomber andrà a Tittarelli o Iori?

ANCONA – Il campionato di Eccellenza si ferma di nuovo, c’è il Torneo delle Regioni 2023. L’ultima giornata del massimo torneo regionale è prevista domenica 30 aprile e veramente poche squadre sono già in vacanza con la testa. Tante altre si giocano praticamente tutto.

PRIMO POSTO – Atletico Ascoli, Fossombrone o Atletico Gallo: chi vincerà il campionato di Eccellenza? E’ corsa a tre. La capolista picena conta 51 punti e si presenterà con il vantaggio di essere padrona del proprio destino. Il Fossombrone insegue a 50, l’Atletico Gallo a 48. Il calendario prevede le sfide: Urbino-Atletico Ascoli e, come nelle migliori sceneggiature, Fossombrone-Atletico Gallo. Qualora l’Atletico Ascoli dovesse vincere in terra ducale, chiuderebbe i conti, costringendo le due rivali a giocarsi il secondo posto nel derby pesarese. Se i piceni dovessero pareggiare a Urbino, il Fossombrone con una vittoria balzerebbe in Serie D. Se i piceni dovessero perdere con l’Urbino e il Gallo vincere a Fossombrone, ci sarebbe addirittura lo spareggio in campo neutro tra Atletico Ascoli e Gallo, perché chiuderebbero a pari punti. Stesso discorso in caso di sconfitta picena e pareggio del Fossombrone. Di certo, c’è che l’Atletico Ascoli o arriverà primo o secondo, il Fossombrone o primo, o secondo o terzo, l’Atletico Gallo invece può addirittura scivolare al quarto posto nella peggiore delle ipotesi.

PLAYOFF – La classifica racconta: Atletico Ascoli 51, Fossombrone 50, Atletico Gallo 48, Azzurra Colli 47, Montefano 46, Osimana 44, Urbino 44. L’ultima giornata prevede gli incroci: Urbino-Atletico Ascoli, Fossombrone-Atletico Gallo, Azzurra Colli-Montefano e Jesina-Osimana. Quasi tutti scontri diretti. All’Azzurra Colli basterà un punto per strappare il pass. Anche al Montefano basta il pareggio, poiché è avanti negli scontri con Osimana e Urbino. In caso di triplo arrivo a 47 punti, la classifica avulsa premia sempre i viola. Che entrambe possano accontentarsi di un pari? Non sarebbe uno scandalo. L’Urbino ha solo una chance: battere la capolista e sperare, essendo sfavorita negli scontri diretti con l’Osimana. L’Osimana deve vincere e attendere buone notizie da Colli del Tronto, ovvero la vittoria dell’Azzurra o del Montefano.

PLAYOUT – Qua per nostra fortuna il discorso è semplicissimo. Il Castelfidardo ha due possibilità per salvarsi. I fidardensi sono intanto certi di disputare l’eventuale spareggio in casa, con tutti i benefici del caso. I biancoverdi però potrebbero evitare il playout e salvarsi direttamente. Come? Il Castelfidardo è quartultimo e nell’eventuale playout ospiterebbe il Fabriano Cerreto terzultimo. Tra le due formazioni c’è un distacco di 7 punti ad oggi. L’ultima giornata prevede proprio Castelfidardo-Fabriano Cerreto e una vittoria dei locali porterebbe il distacco a 10, quindi niente playout. In caso contrario, le due formazioni rigiocheranno contro nel playout, sempre al Mancini.

CLASSIFICA CANNONIERI – Gabriele Tittarelli o Mauro Iori: chi sarà il capocannoniere? I due bomber di Chiesanuova e Jesina sono pari, a quota 15 centri. Si giocheranno il trono all’ultima curva, con il Chiesanuova che riceve la Sangiustese e la Jesina l’Osimana.

RETROCESSE – Le due formazioni retrocesse in Promozione sono Marina e Porto Sant’Elpidio, la terza sarà il Castelfidardo o il Fabriano Cerreto.

DATE PLAYOFF E PLAYOUT – Il primo turno dei playoff si disputerà domenica 7 maggio. La finalissima di girone, che regala il pass per la fase nazionale, si giocherà domenica 14 maggio. Qualora si rendesse necessario effettuare la gara di spareggio per il primo posto (Atletico Ascoli-Fossombrone o Atletico Ascoli-Atletico Gallo), le suddette date subiranno delle modifiche. L’eventuale playout si giocherà domenica 14 maggio.