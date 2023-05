Eccellenza, semifinale playoff: il Fossombrone non sbaglia il primo round

FOSSOMBRONE – Una rete di capitan Pagliari regala il primo round al Fossombrone. La semifinale di andata dei playoff nazionali se l’aggiudicano i biancoazzurri 1-0, davanti al proprio numeroso pubblico. Un risultato meritato ma stretto, considerate le tante occasioni sciupate nella prima frazione.

Il guizzo di Fraternali, subentrato nel finale, e il gol di Pagliari hanno comunque permesso al Fossombrone di andare a Roma, domenica 4 giugno, con un notevole vantaggio. In questa competizione, i gol in trasferta valgono doppio, la porta inviolata del match di andata quindi è un bellissimo biglietto da visita da mostrare in terra capitolina.

Il Fossombrone potrà permettersi di pareggiare o addirittura di perdere con un gol di scarto, segnandone almeno uno, per strappare il pass per la finalissima che mette in palio la Serie D (sempre andata e ritorno). Dall’altra parte del tabellone, la semifinale di andata tra Cuoiopelli, di Pisa, e Agazzanese, di Piacenza, è terminata 0-0.

Tabellino FOSSOMBRONE-CERTOSA 1-0

FOSSOMBRONE (4-3-3): Marcantognini; Camilloni, Urso (75’ Rosetti), Riggioni, Procacci (69’ Mea); Palazzi (69’ Germinale), Bucchi, Conti; Pagliari, R. Pandolfi (83’ Fraternali), T. Battisti (81’ L. Pandolfi). All. Fucili.

CERTOSA (4-2-3-1): Marini; Amici, Desideri (80’ Ciuferri), Passiatore, Dovidio; Ferrari (15’ Colasanti), Bernardi; Ferri, M. Battisti (57’ Tursi), Paterni (65’ Santelli); Jukic (73’ Colagrossi. All. Russo.

ARBITRO: De Stefanis di Udine.

RETI: 85’ Pagliari.

NOTE: ammoniti Bernardi, Ciuferri, Battisti.