Eccellenza, semifinale playoff: è la settimana di Fossombrone-Certosa

FOSSOMBRONE – I playoff nazionali di Eccellenza scattano nel prossimo weekend. Domenica 28 maggio, il Fossombrone ospita il Certosa allo stadio Marcello Bonci (ore 16,30). È la semifinale di andata, con ritorno previsto domenica 4 giugno in terra capitolina.

Il Certosa, come il Fossombrone in terra nostrana, ha chiuso il campionato di Eccellenza Lazio (girone B) al secondo gradino, alle spalle della corazzata Sora, capace di conquistare 90 punti. I capitolini però non sono dovuti passare per i playoff di girone, non scendono in campo da diverse settimane, a differenza della formazione di mister Michele Fucili che ha dovuto eliminare in serie Montefano e Atletico Gallo prima di approdare in semifinale nazionale.

C’è proprio il trainer del Fossombrone a presentare la gara: «Ci stiamo documentando, studiando la formazione capitolina. Il campionato romano è livellato, ci sono tantissimi giocatori all’altezza. Loro sono abbastanza esperti, solidi dietro e con ottime di individualità. Spiccano i gol di Colasanti, Ferri e Jukic. La linea difensiva è quadrata, gli esterni sono forti. Insomma, ci attende una partita tosta, soprattutto al ritorno quando troveremo un campo sintetico, non in condizioni perfette. Ci vorrà l’atteggiamento giusto».

Fucili non si sbilancia sul sorteggio che ha decretato di giocare la prima gara in casa: «Inutile sprecare energie per il nulla, dobbiamo giocare il primo round da noi e basta. Siamo concentrati solo su questo, senza dimenticare che i gol in trasferta ancora valgono doppio. Vogliamo sfruttare tutto il calore del nostro pubblico».