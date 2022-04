Eccellenza, riecco la Vigor Senigallia: vittoria e fuga. L’Atletico Ascoli non si ferma più

ANCONA – La Vigor Senigallia comanda sempre di più il campionato di Eccellenza Marche. La capolista ritorna alla vittoria, battendo 3-0 il Grottammare a domicilio. Pesaresi, Magi Galluzzi e D’Errico decidono un incontro subito incanalato verso i binari rossoblu.

Complice la sconfitta 2-1 del Fossombrone, con un Atletico Ascoli che non ha intenzione più di fermarsi, adesso la Vigor conta un vantaggio di 9 punti sui metaurensi, che però hanno disputato una gara in meno. In chiave playoff, spicca l’affermazione del Valdichienti Ponte con la Jesina (2-0). Pari e patta tra Azzurra Colli, terza forza, e Fabriano Cerreto (0-0). Stesso risultato in Biagio Nazzaro e Urbino che non accontenta nessuna delle due, ancora inguaiate in zona playout. Pareggio a reti bianche anche tra Sangiustese e Marina.

Il Montefano trova conferme sul difficilissimo campo dell’Atletico Gallo, dove basta una rete di Bonacci per un 1-0 che profuma di salvezza. Occasione sciupata per l’Urbania che impatta 1-1 con il fanalino Servigliano.