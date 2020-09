Eccellenza, resi noti i triangolari del 1°turno di Coppa Italia

ANCONA- Con un comunicato ufficiale pubblicato nella serata di giovedì, la Figc Marche ha reso noto i triangolari relativi al primo turno di Coppa Italia di Eccellenza 2020-2021. Tutte le vincenti dei raggruppamenti avanzeranno nel tabellone principale andando a comporre il turno successivo. Questa la composizione completa.

Girone 1: Atletico Gallo Colbordolo, Urbino, Urbania Calcio; Girone 2: Fossombrone, Vigor Senigallia, Marina; Girone 3: Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fabriano Cerreto, Jesina; Girone 4: Anconitana, Valdichienti Ponte, Montefano; Girone 5: Grottammare, Servigliano, Sangiustese; Girone 6: Atletico Ascoli, Porto d’Ascoli, Azzurra Colli. Il turno successivo sarà composto da due ulteriori triangolari con le prime classificate dei gironi 1-2-3 e 4-5-6.

Questo il calendario del primo turno che si giocherà il 7 ottobre: Atletico Gallo Colbordolo – Urbino, Marina – Forsempronese, Biagio Nazzaro – Fabriano Cerreto, Valdichienti Ponte – Anconitana, Sangiustese – Grottammare, Atletico Ascoli – Porto d’Ascoli. Nella seconda giornata, in programma il 21 ottobre, scenderà in campo la formazione che ha riposato contro la perdente o, in caso di pareggio, con quella che ha disputato la prima giornata in casa. Ultima gara del triangolare prevista per il 4 novembre.