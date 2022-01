Eccellenza, un punto a testa tra Marina e Atletico Azzurra Colli

La squadra di Nico Mariani non sfonda contro la compagine ascolana: è comunque un gettone prezioso per nutrire la situazione di classifica

MARINA DI MONTEMARCIANO – Il Marina non sfonda, l’Azzurra Colli resiste e strappa un punto. Finisce 0-0 e, tutto sommato, per quanto visto al comunale ‘Le Fornaci’ è un risultato giusto. Il pareggio ad occhiali al termine di 90 e oltre minuti molto combattuti non riflette però la volontà delle due formazioni di trovare comunque una vittoria preziosa dopo la pausa lunga di Natale.

Dopo un primo tempo ben giocato da adriatici e piceni, nella ripresa le due squadre provano ad ottenere la massima posta in palio. Ma dove non prevalgono le difese sugli attacchi ci pensano i due portieri, Castelletti e Marani, ottimi protagonisti della sfida. Nel finale rosso a Canulli, che comunque non macchia una prestazione eccellente, sottolineata anche dai complimenti nell’intervista post-gara di mister Nico Mariani.

Il Marina sale a quota 22 punti, l’Azzurra Colli “allunga” a 23. La squadra anconetana, ovviamente, deve ancora recuperare due partite con Biagio Nazzaro e Jesina (saltate causa Covid).

Tabellino Marina-Azzurra Colli 0-0 (0-0 pt)

MARINA: Castelletti, Medici (14′ Paialunga, 63′ Gabrielli), Maiorano, Canulli, Vinacri, Simone (55′ Carloni), Catalani, Pesaresi, Loberti (55′ Barchiesi), Costantini, G. Gagliardi. All. Mariani

AZZURRA COLLI: Marani, Nervini, Vallorani, Sosi (72′ Spadoni), Filipponi, Rozzi, Fazzini, Giorgio, Ingredda (66′ Filiaggi), S. Gagliardi (72′ Iachini), Del Marro (66′ Cancrini). All. Amadio

ARBITRO: Palombo di Torre del Greco

NOTE: ammoniti Vinacri, Fazzini; espulso Canulli al 90′.