Eccellenza, primo match point per la Vigor: ecco il Fossombrone. Occhio ad Atletico Ascoli-Jesina

ANCONA – La settima giornata del campionato di Eccellenza Marche può essere decisiva. Domenica 20 marzo le prime quattro forze del torneo incrociano le proprie strade e non sono permessi passi falsi.

La capolista ospita la primissima inseguitrice metaurense, reduce dalla gioia infrasettimanale di Coppa Italia Eccellenza dove ha strappato il pass per i quarti di finale in cui affronterà il Salsomaggiore, avendo superato l’Angelana. La Vigor Senigallia vanta un vantaggio di 8 punti in classifica, virtualmente 5 considerando che il Fossombrone deve recuperare ancora il match con il fanalino di coda San Marco Servigliano. Il gap potrebbe allungarsi a 11 o addirittura scendere a 2 lunghezze. La Jesina, terza, fa visita a un Atletico Ascoli, quarto, in grande spolvero. Le due formazioni sono divise da un solo punto e anche questo incontro può dire tanto per la lotta playoff.

Fari puntati su Atletico Gallo-Azzurra Colli. La formazione guidata da Peppino Amadio è reduce dal pareggio interno con la leader della classifica, è appaiata all’Atletico Ascoli e deve necessariamente conquistare un risultato positivo per tenere lontano Rizzato e compagni. Cerca riscatto la Sangiustese che ospita il Fabriano Cerreto, una delle formazioni più in palla del campionato di Eccellenza Marche. Turno di riposo per il Marina, anch’esso a ridosso della griglia playoff.

Esamone per la Biagio Nazzaro, mister Mirco Omiccioli è chiamato a cambiare marcia ma fare punti sul campo del Valdichienti Ponte è missione ardua per chiunque. Completano il programma di Eccellenza Marche: Porto Sant’Elpidio-San Marco Servigliano, Grottammare-Montefano e il derbyssimo Urbania-Urbino.