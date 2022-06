Eccellenza, primi grandi colpi: Magnanelli al Fabriano, Costantini in viaggio verso Gallo?

Il centrocampista ex Anconitana e Jesina approda nello spogliatoio dei cartai, mentre l’ex stella del Marina cambia casacca dopo un’ottima annata in biancoazzurro

ANCONA – L’Atletico Gallo è a un passo dal primo grande colpo del mercato di Eccellenza. Nel frattempo, si muove anche il Valdichienti Ponte, il Fabriano Cerreto si rinforza e il Fossombrone continua a blindare i pilastri.

Il centravanti Tommaso Costantini dovrebbe essere il grande rinforzo del Gallo. L’ormai ex stella del Marina, con un recente passato tra i professionisti, è infatti pronto a una nuova avventura, sempre in Eccellenza marchigiana. A proposito di Gallo: il centrocampista Luca Magnanelli, ex Anconitana, Jesina e appunto Gallo, è un nuovo giocatore del Fabriano Cerreto.

Il Valdichienti ha blindato la porta, annunciando la conferma del forte estremo difensore Christofer Rossi, una certezza quest’anno. Il Fossombrone è salito invece a quota 10 conferme: due riguardanti lo staff tecnico, ovvero mister Michele Fucili e il suo vice Giovanni Santini; poi alla lunga lista Marcantognini, Camilloni, Conti, Rosetti e Bucchi si aggiungono Niccolò Urso, Luca Marongiu e Lorenzo Pagliari.